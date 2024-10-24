Силуанов назвал средний размер страховой пенсии россиян в 2025 году

В следующем году размер страховых пенсий россиян в среднем составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Он напомнил, что с 1 января выплаты будут повышены в соответствии с уровнем инфляции.

«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. <...> Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — цитирует министра ТАСС.

Пленарное заседание нижней палаты парламента посвящено рассмотрению проекта бюджета Российской Федерации на 2025-2027 годы.