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Экономика 24 октября 2024 13:37

Силуанов назвал средний размер страховой пенсии россиян в 2025 году

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В следующем году размер страховых пенсий россиян в среднем составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Он напомнил, что с 1 января выплаты будут повышены в соответствии с уровнем инфляции.

«Мы недавно приняли решение об индексации пенсии работающим пенсионерам. <...> Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тыс. рублей», — цитирует министра ТАСС.

Пленарное заседание нижней палаты парламента посвящено рассмотрению проекта бюджета Российской Федерации на 2025-2027 годы.

#пенсии #индексация #антон силуанов
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