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Прожиточный минимум на 2025 год в Татарстане поднимут до 15 073 рублей
В Татарстане собираются увеличить прожиточный минимум на 2025 год с нынешних 13 135 рублей до 15 073 рублей. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Таким образом, в случае принятия документа величина прожиточного минимума на душу населения увеличится более чем на 14,7%.
При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения предполагается поднять с 14 317 до 16 430 рублей, для пенсионеров — с 11 296 до 12 963 рублей, а для детей — с 12 741 рубля до 14 621 рубля.
Проект постановления разработан Министерством труда, занятости и социальной защиты республики. Он будет проходить антикоррупционную экспертизу до 22 июля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по России прожиточный минимум на 2025 год составит более 17,7 тыс. рублей.
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