Названы категории россиян, которым увеличат пенсии в декабре

В декабре некоторым россиянам повысят пенсии. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Фиксированная часть пенсионных начислений будет увеличена у граждан, которым в ноябре исполнится 80 лет. У таких россиян она вырастет в два раза. Аналогично фиксированная выплата увеличивается в 2 раза у граждан, у которых установлена I группа инвалидности. Если же оба вышеприведенных фактора совпадут, то увеличение будет произведено единожды, рассказал эксперт «Прайму».

Увеличение пенсии будет произведено автоматически, подавать соответствующее заявление и дополнительные документы не потребуется.

Ранее в Социальном фонде РФ назвали условие, при котором в 2025 году в стране будет произведена дополнительная индексация пенсий. Также в комитете Госдумы по труду рассказали о том, каким категориям граждан проиндексируют пенсии в 2025 году.