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Названы категории россиян, которым увеличат пенсии в декабре
В декабре некоторым россиянам повысят пенсии. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Фиксированная часть пенсионных начислений будет увеличена у граждан, которым в ноябре исполнится 80 лет. У таких россиян она вырастет в два раза. Аналогично фиксированная выплата увеличивается в 2 раза у граждан, у которых установлена I группа инвалидности. Если же оба вышеприведенных фактора совпадут, то увеличение будет произведено единожды, рассказал эксперт «Прайму».
Увеличение пенсии будет произведено автоматически, подавать соответствующее заявление и дополнительные документы не потребуется.
Ранее в Социальном фонде РФ назвали условие, при котором в 2025 году в стране будет произведена дополнительная индексация пенсий. Также в комитете Госдумы по труду рассказали о том, каким категориям граждан проиндексируют пенсии в 2025 году.
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