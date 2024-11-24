Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года (270 месяцев). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Начиная с 2021 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии считался равным 22 годам (264 месяцам).

Государственная Дума приняла закон 12 ноября, Совет Федерации одобрил его 20 ноября. Новелла начнет действовать с 1 января 2025 года.

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается исходя из статистики продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет. При этом используется методика оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденная постановлением Правительства РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что страховые пенсии россиян с 1 января увеличатся на 7,3%. Их средний размер составит около 24 тыс. рублей.