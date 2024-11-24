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Путин увеличил ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года (270 месяцев). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Начиная с 2021 года ожидаемый период выплаты накопительной пенсии считался равным 22 годам (264 месяцам).
Государственная Дума приняла закон 12 ноября, Совет Федерации одобрил его 20 ноября. Новелла начнет действовать с 1 января 2025 года.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии устанавливается исходя из статистики продолжительности жизни мужчин в возрасте 60 лет и женщин в возрасте 55 лет. При этом используется методика оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденная постановлением Правительства РФ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что страховые пенсии россиян с 1 января увеличатся на 7,3%. Их средний размер составит около 24 тыс. рублей.
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