Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Страховые пенсии россиян с января вырастут на 7,3%
Страховые пенсии россиян с 1 января увеличатся на 7,3%. Индексация коснется всех получателей — как работающих, так и нет, отметила в беседе с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.
По ее словам, бюджет РФ на 2025 год является социально направленным, соцгарантии и льготы граждан, несмотря на санкции, продолжат расти.
Так, напомнила Бессараб, в 2025 году вырастут размеры всех соцгарантий и льгот для семей с детьми, а также ряд других выплат. А социальные пенсии в апреле поднимут на 14,73%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»