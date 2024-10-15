Страховые пенсии россиян с января вырастут на 7,3%

Страховые пенсии россиян с 1 января увеличатся на 7,3%. Индексация коснется всех получателей — как работающих, так и нет, отметила в беседе с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

По ее словам, бюджет РФ на 2025 год является социально направленным, соцгарантии и льготы граждан, несмотря на санкции, продолжат расти.

Так, напомнила Бессараб, в 2025 году вырастут размеры всех соцгарантий и льгот для семей с детьми, а также ряд других выплат. А социальные пенсии в апреле поднимут на 14,73%.