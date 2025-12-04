«Деньги на любые цели»: 74 многодетные семьи Челнов обратились за выплатой взамен земли

Желающих получить денежную компенсацию вместо земельного участка среди многодетных семей Автограда становится больше. На сессии челнинского горсовета обсудили, как семьи пользуются своим правом, – оформляя надел или забирая выплату. Как продвигается обеспечение многодетных землей и почему спрос на компенсацию растет – в репортаже «Татар-информа».





В Набережных Челнах растет число желающих получить денежную компенсацию вместо земельного участка для многодетных семей

«Средства можно снять в любой момент»

Начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин сообщил, что на сегодняшний день в исполком поступило 74 заявления от многодетных семей на получение денежной компенсации.

Напомним, получение выплаты взамен земельного участка стало возможным со 2 ноября. Соответствующие заявления от многодетных начали поступать буквально с первых дней. И интерес к мере поддержки растет: менее недели назад таких обращений было 45.

Некоторые семьи планируют направить средства на ремонт квартиры, другие – на обучение детей, третьи – на покупку автомобиля.

«После получения выплаты денежные средства можно снять в любой момент и использовать на любые цели», – уточнил Гизатуллин в ходе вчерашнего заседания горсовета.

Депутат Виталий Агапов поднял вопрос о дальнейшем порядке предоставления меры поддержки: если семья с тремя детьми уже получила компенсацию, восстановится ли за ней очередь при рождении четвертого и последующих детей? Гизатуллин сообщил, что мера предоставляется однократно – как денежная выплата, так и земельный участок.

Ленар Гизатуллин: «После получения выплаты денежные средства можно снять в любой момент и использовать на любые цели» Фото: Управление информационной политики Набережных Челнов

Как заполнить заявление и получить выплату?

Он также пояснил, что получить денежную выплату в 200 тыс. рублей вместо предоставления земельного участка стало возможным после внесения изменений в статьи 32 и 32.1 Земельного кодекса Республики Татарстан, согласно которым выплаты предоставляются при согласии семьи.

Прием заявлений с необходимыми документами ведется в зале 400 здания исполкома города по адресу: пр. Хасана Туфана, 23.

Для получения выплаты необходимо заполнить заявление о предоставлении единовременной выплаты и заявление на перечисление денежных средств на каждого члена семьи. Банковский счет должен быть открыт на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних детей. Максимальный срок рассмотрения заявлений составляет 21 рабочий день.

Информация о возможности получения денежных выплат доведена до многодетных семей города через СМИ. Кроме того, она доводится до граждан на организуемых приемах.

Как город ищет землю для многодетных семей?

На 1 декабря в списки заявителей на получение земельных участков были включены 9508 челнинских семей, что на 52 больше, чем в начале года. Существенно выросли темпы перехода от регистрации до фактической передачи участков: за год предоставлено 4352 участка, тогда как на начало года это число было меньше почти на тысячу. В очереди остаются более 5 тыс. семей.

Управление информационной политики Набережных Челнов

Все муниципальные массивы, доступные Автограду, уже полностью распределены в предыдущие годы. В разное время были освоены территории в Азьмушкино и микрорайоне «Подсолнухи», а также в Семекеево, Ильбухтино и Калмаше. Всего через город было предоставлено 3,4 тыс. участков.

К 2020 году в Набережных Челнах сложилась острая нехватка новых площадок, и в течение четырех лет их не предоставляли вовсе.

С 5 января 2025 года вступили в силу поправки в Земельный кодекс РТ, которые предоставили многодетным семьям Челнов право на получение земельных участков в девяти прилегающих муниципальных районах: Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском.

По итогам совещания 28 января с участием министра земельных и имущественных отношений и Прокуратуры РТ был утвержден план по образованию и передаче около 200 земельных участков в каждом районе в 2025 году.

Управление информационной политики Набережных Челнов

«За 2025 год семьи выбрали 952 участка»

По словам начальника Управления земельных и имущественных отношений исполкома, результаты этой работы уже ощутимы: поставлены на кадастровый учет 1653 участка, в отношении 409 проводится межевание. За 2025 год семьи выбрали 952 участка – в тех населенных пунктах, где уже имеется социальная и инженерная инфраструктура или есть возможность ее подключения в ближайшее время.

С августа 2025 года Тукаевский район предложил дополнительно более тысячи участков, из которых после анализа и обследования подтвердилось, что можно сформировать 489. Дополнительно предложен земельный массив площадью 62 га возле СНТ «Гладиолус» для создания около 434 участков, еще около 288 участков выявили по итогам расширенного обследования.

В настоящий момент на стадии образования находятся 500 участков в населенных пунктах Левашево, Никошновка, Иштеряково, Старое Абдулово, Туирово, Авлаш, Артамоновка, Бурдыбаш, Новый Байлар и Торнаташ.

Особую популярность у многодетных демонстрирует и Мензелинский район, предложивший 469 участков в 16 населенных пунктах.

В Заинском районе все 200 выделенных участков также полностью востребованы. Елабужский район передал городу 100 участков, из которых выбраны 81.

«Также продолжается взаимодействие с Менделеевским, Муслюмовским и Сармановским районами: значительная часть предложенных ими участков либо уже передана, либо полностью выбрана семьями», – доложил Ленар Гизатуллин.

Наиль Магдеев подчеркнул, что, хотя очередь действительно двигается, впереди еще значительный объем работы Фото: Управление информационной политики Набережных Челнов

«Очередь практически сдвинулась на тысячу человек»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что за год ситуация с обеспечением многодетных семей земельными участками и денежной компенсацией улучшилась.

«Очередь практически сдвинулась на тысячу человек: 74 заявления на компенсацию плюс предыдущие показатели – итого 1025», – отметил он.

По словам мэра, высокий интерес к участкам в Мензелинском районе связан в том числе с улучшением транспортной доступности.

«Появилась дорога первой категории, трасса М7, отремонтированная за счет средств федерального бюджета. Некоторые населенные пункты по расстоянию оказались ближе, чем населенные пункты Тукаевского района. Безусловно, они стали более привлекательными», – пояснил Магдеев. Все 405 участков, предложенных в этом районе, были выбраны – «100%», – подчеркнул он.

«Чтобы к началу теплого сезона могли предложить новые участки»

Сегодня, по словам Магдеева, продолжается планомерная работа со всеми районами, определенными законодательством Республики Татарстан. Впереди – наиболее сложный зимне-весенний период, когда муниципалитеты должны подготовить земельные участки для постановки на кадастровый учет.

«Чтобы к началу теплого сезона 2026 года мы могли предложить многодетным семьям новые участки, сформированные и поставленные на учет в семи районах», – пояснил он.

Мэр подчеркнул, что, хотя очередь действительно двигается, за год уменьшившись на тысячу с лишним семей, впереди еще значительный объем работы.

«У нас еще остается около 5 тысяч [заявителей]. Поэтому задача – максимально оперативно, взаимодействуя с соседними районами, сделать все, чтобы этот временной промежуток сократить», – резюмировал Магдеев.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».