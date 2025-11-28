«Мы выбрали деньги вместо земли»: 45 многодетных семей Челнов подали заявление на выплату

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

С 2 ноября многодетные семьи Казани и Набережных Челнов получили новую возможность: вместо земельного участка они могут получить денежную выплату. Эта мера поддержки дает семьям право выбора и позволяет оперативно решать насущные бытовые вопросы.

В Челнах нововведение вызвало живой интерес. В Управление земельных и имущественных отношений исполкома города ежедневно приходят многодетные семьи, задают вопросы, интересуются порядком получения выплаты и условиями замены участка на деньги.

«Звонки поступают ежедневно. Каждый день приходят и многодетные семьи, интересуются», – отмечают в управлении.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Своим выбором уже поделилась многодетная семья Сафиных. Венера Сафина вместе с мужем воспитывает троих детей: двух сыновей – 10 и 8 лет – и пятилетнюю дочь. Семья стоит в очереди на получение земельного участка с 2020 года, когда через несколько месяцев после рождения ребенка они впервые встали на учет. С момента постановки в очередь их номер в списке составлял около четырех тысяч.

Когда появилась возможность выбора – дождаться земельного участка или получить денежную выплату – Сафины приняли решение в пользу финансов.

«Мы долго с мужем обсуждали вопрос – выбрать земельный участок либо денежную компенсацию. Участки находятся очень далеко, дорога и строительство кажутся нам непосильными. Поэтому решили выбрать денежную выплату, чтобы вложить или потратить на сегодняшний день», – рассказала Венера Сафина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья уже определилась, как использовать средства. Планируется ремонт квартиры, а дети с энтузиазмом участвуют в обсуждении. Сын Салават предложил: «Я хочу в нашей комнате поменять обои на оранжевый, потому что они яркие». Дочь Амина добавила: «Я хочу, чтобы у нас дома был ремонт и покрасить стены в розовый цвет. Розовый – любимый мой цвет».

В исполкоме отмечают, что интерес к новой мере поддержки среди многодетных семей стабильно высокий. Многие готовят пакет документов для оформления выплаты.

«Важно, чтобы счета были открыты на каждого члена семьи, включая несовершеннолетних. Для ознакомления с условиями получения денежной выплаты и списком необходимых документов граждане могут обратиться на официальный сайт города Набережные Челны в раздел «Информация для многодетных семей», – пояснил начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По состоянию на сегодняшний день в исполнительный комитет города поступило 45 заявлений от семей, которые решили заменить земельные участки на денежные средства. Сумма выплаты составляет 200 тысяч рублей. Некоторые семьи направят средства на ремонт квартиры, другие – на обучение детей, третьи – на покупку автомобиля.