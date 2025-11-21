«Приходят, звонят, интересуются»: многодетные Татарстана получают деньги вместо земли

В начале ноября для многодетных семей Казани и Набережных Челнов стала доступна новая мера поддержки – вместо ожидания земельного участка можно получить денежную выплату. В Челнах за две с половиной недели уже поступило 15 таких заявлений. С людьми, ожидающими выплаты, пообщалась обозреватель «Татар-информа».





В начале ноября для многодетных семей Казани и Набережных Челнов стала доступна новая мера поддержки: вместо ожидания земельного участка можно получить денежную выплату

«Лучше забрать деньгами»

Жительница Набережных Челнов Юлия Шайхразиева – мама троих детей, ее супруг Рустам – участник специальной военной операции, он погиб в прошлом году. В очередь на земельный участок семья встала еще в январе 2016 года.

«Слухами земля полнится. Я уже лет пять не заходила на страницу, не смотрела движение очереди. Открыла, посмотрела – мы были 655-ми. Оказывается, нас уже приглашали в августе. Пошла в мэрию, посмотрела, какие земли можно получить. Предложили в Муслюмовском, Мензелинском и Сармановском районах, а нам хотелось в Тукаевском. У меня в Муслюмовском районе уже есть дом и земля – 46 соток. Сами посудите: зачем мне еще земля в этом районе?» – рассказала Юлия Рифгатовна.

Собеседница «Татар-информа» переехала в Набережные Челны из Муслюмовского района. Когда началась специальная военная операция, ее муж был мобилизован, а позже случилось несчастье. Благодаря полагающимся законом выплатам супруга героя приобрела две квартиры. В одной из них в дальнейшем будет жить старшая дочь Лия. Теперь Юлия Рифгатовна подала заявление на выплату, которую получит взамен земли.

«Подумала, что лучше забрать деньгами. Пусть и не самая большая сумма, но я планирую обновить автомобиль, так что добавлю средства на покупку новой машины», – поделилась планами Шайхразиева.

Нововведение, благодаря которому многодетные семьи из Набережных Челнов и Казани могут получить деньги вместо земли, жительница Татарстана оценивает положительно.

«Это, конечно, очень хорошо. В других регионах такая мера действует давно. Когда мы подавали заявление, она действовала в Москве и Московской области», – говорит Юлия Рифгатовна.

Собеседница добавила, что в очереди на земельные участки в Татарстане стоит немало семей. Свободных земель мало, а желающих их получить, наоборот, много, поэтому денежная выплата – хорошая альтернатива.

Супруги уже решили, что потратят средства господдержки на ремонт квартиры Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Деньги потратим на ремонт квартиры»

Другая многодетная мама из Набережных Челнов – Светлана Гараева также воспитывает троих детей. Ее супруг трудится в сфере торговли, сама женщина – домохозяйка.

«О возможности выплаты мы узнали из письма, полученного по почте. В нем было сказано, что нам нужно прийти и выбрать участок. В письме также была указана информация о возможности получить денежную компенсацию», – рассказала Светлана Валерьевна.

Семья стояла в очереди на участок с 2022 года. Землю Гараевы также хотели получить неподалеку от Набережных Челнов.

«В письме был указан QR-код. Открыли сайт, посмотрели предложенные земельные участки. Но все они были слишком далеко, в полутора часах езды от Набережных Челнов. Это было неинтересно, и мы решили оформить денежную компенсацию», – отметила челнинка.

Решение об оформлении выплаты Светлана и ее муж приняли единодушно. Супруги собрали все необходимые документы, поехали в мэрию и подали заявление.

«Мы недавно подали заявление, оно будет рассмотрено в течение нескольких дней. Потом будет принято решение», – сообщила Гараева.

Супруги уже решили, как воспользуются средствами господдержки.

«Деньги потратим на ремонт квартиры и купим компьютер детям», – сказала Светлана Валерьевна.

Ленар Гизатуллин: «К 20 ноября поступило 15 заявлений от многодетных семей» Фото: nabchelny.ru

Многодетные семьи из Набережных Челнов подали 15 заявлений

Закон, расширивший возможности для многодетных семей, был принят в Татарстане в октябре. В соответствии с ним многодетные жители Казани и Набережных Челнов имеют право выбора – получить от государства земельный участок или денежную компенсацию. Со 2 ноября люди могут подать документы на выплату.

«Официально порядок получения выплат взамен земельных участков вступил в силу со 2 ноября. Заявления начали поступать буквально с первых дней. К 20 ноября поступило 15 заявлений от многодетных семей. Есть и те, кто готовит пакет документов. Отмечу особенность: счета должны быть открыты на каждого члена семьи, в том числе на несовершеннолетних. Мы видим востребованность такой меры поддержки, люди приходят, звонят, интересуются особенностями получения», – сообщил «Татар-информу» начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин.

Денежная выплата утверждена Кабинетом Министров РТ в размере 200 тыс. рублей. Получить ее могут семьи с тремя и более детьми, постоянно проживающие в Казани или Набережных Челнах и включенные в официальные списки на получение земельных участков.

Для получения средств один из родителей или уполномоченный представитель должен подать заявление в орган местного самоуправления. В документе следует указать согласие всех членов семьи на замену участка деньгами, а также реквизиты банковских счетов для перечисления средств.

После регистрации заявления муниципальные власти проводят проверку документов и в течение семи рабочих дней принимают решение – включить заявление в реестр или отказать с указанием причин. Затем пакет документов направляется в Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, которое также проверяет информацию и в течение недели выносит окончательное решение.

Перечисление средств производится в течение семи рабочих дней после одобрения. После получения выплаты многодетная семья исключается из списка на предоставление земельных участков.

После вступления в силу закона, позволяющего получить денежную выплату взамен участка, работа по предоставлению земли будет вестись в прежнем объеме, чтобы желающие могли получить участки.