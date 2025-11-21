Многодетные из Набережных Челнов подали 15 заявлений на выплату взамен земель

С начала ноября многодетные семьи из Набережных Челнов подали 15 заявлений на получение выплаты взамен земель. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов Ленар Гизатуллин.

«Официально порядок получения выплат взамен земельных участков вступил в силу со 2 ноября. Заявления начали поступать буквально с первых дней. К 20 ноября поступило 15 заявлений от многодетных семей. Есть и те, кто готовит пакет документов. Отмечу особенность: счета должны быть открыты на каждого члена семьи, в том числе на несовершеннолетних. Мы видим востребованность такой меры поддержки, люди приходят, звонят, интересуются особенностями получения», – рассказал он.

Закон, расширивший возможности для многодетных семей, был принят в Татарстане в октябре. В соответствии с ним многодетные жители Казани и Набережных Челнов имеют право выбора – получить от государства земельный участок или денежную компенсацию. Со 2 ноября люди могут подать документы на выплату. Денежная выплата утверждена Кабинетом министров РТ в размере 200 тыс. рублей.

