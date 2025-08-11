«В 30–40 минутах езды от города»: где Магдеев будет искать земли многодетным челнинцам

Земли для многодетных семей Набережных Челнов будут искать в Тукаевском районе и соседних муниципалитетах. Какие районы еще подключатся к просьбе мэра Наиля Магдеева, сколько участков они готовы выделить под нужды челнинцев, обсуждали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии.





Выделение земель многодетным семьям в Набережных Челнах ведется с 2012 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Исполком города выступает в роли просителя»

Выделение земель многодетным семьям в Набережных Челнах ведется с 2012 года. До 2020 года участки выдавались в основном в Тукаевском районе. Однако с 2020 по 2024 год из-за нехватки земли выдача приостановилась.

Теперь, благодаря изменениям в законодательстве и активной работе муниципалитетов, ситуация постепенно меняется. Участки формируются не только в Тукаевском районе, но и в восьми других близлежащих районах.

По словам мэра города Наиля Магдеева, с принятием в 2025 году нового закона РТ процедура выделения земель многодетным семьям получила «новое звучание и новые возможности».

«Есть поручение от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова нашему соседу, уважаемому руководителю Тукаевского района Камилю Римовичу Назмиеву, искать дополнительные земельные участки, чтобы как можно больше многодетных семей могло получить землю при поддержке соседних муниципалитетов. Исполком города выступает в роли просителя, ведь каждый район – это самостоятельное муниципальное образование с правами и обязанностями», – отметил Магдеев на аппаратном совещании.

Наиль Магдеев: «С принятием в 2025 году нового закона РТ процедура выделения земель многодетным семьям получила «новое звучание и новые возможности» Фото: nabchelny.ru

По состоянию на 11 августа в списки на предоставление земельных участков включены 9,4 тыс. многодетных семей. Из них в собственность уже передано 3,4 тыс. участков, в очереди остаются еще 6 тыс. семей.

«Участки в Тукаевском и Мензелинском районах находятся в хорошей транспортной доступности»

Девять районов Татарстана определены для предоставления земельных участков: Тукаевский, Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский и Сармановский. Однако из этого перечня исключили Агрызский район.

Как сообщил мэр Магдеев, приоритет будет отдан ближайшим к городу районам с удобной транспортной доступностью. «Мы будем просить соседние районы выделить участки для наших многодетных семей. Агрыз и Агрызский район из перечня исключаем», – подчеркнул мэр.

В настоящий момент основное внимание уделяется поиску земельных участков в Тукаевском, Елабужском, Заинском и Мензелинском районах.

В минувшие выходные мэр выезжал в Тукаевский и Мензелинский районы и поделился впечатлениями Фото: nabchelny.ru

В минувшие выходные мэр выезжал в Тукаевский и Мензелинский районы и поделился впечатлениями.

«Участки в Тукаевском и Мензелинском районах находятся в хорошей транспортной доступности от Челнов – в 30–40 минутах езды от города. Мы по времени это посмотрели. Есть участки, расположенные в границах населенных пунктов», – отметил Наиль Магдеев.

«Многодетные семьи могут заранее осмотреть понравившиеся земли»

Согласно данным начальника Управления земельных и имущественных отношений Ленара Гизатуллина, дефицит земельных массивов для многодетных семей Челнов составляет свыше 4 тыс. участков.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана утвердило план по формированию и передаче в собственность города 1,5 тыс. участков к концу 2025 года. На данный момент более 1,4 тыс. участков уже поставлены на кадастровый учет, еще 402 находятся в стадии межевания.

Ленар Гизатуллин: «Дефицит земельных массивов для многодетных семей Челнов составляет свыше 4 тыс. участков» Фото: nabchelny.ru

На сегодняшний день ситуация с выделением земельных участков для многодетных семей в соседних районах Набережных Челнов следующая:

Тукаевский район передал городу 32 участка в собственность;

Мензелинский район предложил земельные массивы площадью 69,1 га, что позволит сформировать около 469 участков;

Сармановский район предоставил 31,5 га для 158 участков;

Заинский район выделил 20 га, позволяющих сформировать примерно 200 участков;

Елабужский район предложил 22,8 га для 100 участков;

Актанышский район предоставил 43,6 га для около 135 участков;

Муслюмовский район передал в общей сложности 269 участков;

Менделеевский район предложил 100 участков, оформление которых ожидается к концу августа. Ранее массив площадью 26,6 га в селе Татарские Челны, рассчитанный на 178 участков, временно снят с рассмотрения из-за необходимости вырубки дикой поросли и приведения территории в порядок;

Агрызский район предложил землю площадью 68,2 га, позволяющий сформировать около 200 участков (исключен из списка).

По словам Гизатуллина, выбор участков происходит по утвержденным спискам, которые размещены на официальном сайте города. Многодетные семьи могут заранее ознакомиться с предложениями и при необходимости осмотреть понравившиеся земли.

«Решение за ними, но инициатива – за нами»

Наиль Магдеев подчеркнул, что главы соседних районов готовы поддержать инициативу Набережных Челнов по выделению земель для многодетных семей.

«Решение за ними, но инициатива – за нами. Эта серьезная задача – сейчас в очереди стоят более 6 тыс. многодетных семей, и они ждут уже довольно длительное время», – отметил мэр.

Он также рассказал, что вопрос находится под личным контролем прокурора Республики Татарстан Альберта Суяргулова и руководителя Следственного комитета республики Валерия Липского.

Власти ставят перед собой цель – не 1,5 тысячи, а 2 тысячи сформированных земельных участков к концу 2025 года Фото: © «Татар-информ»

«Были обращения от многодетных семей и к прокурору республики, и к прокурору нашего города. Исполнительному комитету прокурором города Фанисом Ринатовичем Шайхаттаровым даны соответствующие поручения, и он лично занимается этим вопросом. Ведется еженедельный контроль и решаются все задачи, связанные с взаимодействием с нашими соседями», – добавил Магдеев.

«Нужно предложить около 2 тысяч участков, чтобы сократить очередь минимум на 30%»

В заключение градоначальник отметил, что задача по обеспечению многодетных семей землей ясна, но полностью решить ее в течение одного года невозможно. Тем не менее власти ставят перед собой цель – не 1,5 тысячи, а 2 тысячи сформированных земельных участков к концу 2025 года.

«В этом году нужно предложить около 2 тыс. участков, чтобы сократить очередь минимум на 30%. Будем просить дополнительные участки и у Разифа Галиевича Каримова, главы Заинского района и города Заинска. Также обратимся к Рустаму Мидхатовичу Нуриеву, главе Елабужского района. Есть возможности дополнительно получить участки в Менделеевском районе – на том берегу Камы», – отметил мэр.

«Нерешаемых задач нет, нужно работать. Конечно, многое зависит от соседних районов, но мы уже начали тесное взаимодействие. Руководитель Тукаевского исполкома выезжал, с нами все участки осмотрел, дальше мы будем встречаться с главами районов и согласовывать дальнейшие шаги. Многодетные семьи обижать нельзя – это наши люди», – заключил Магдеев.