Более 54 тыс. земельных участков получили многодетные семьи Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Масштабная программа по предоставлению земельных участков семьям с тремя и более детьми продолжается в Татарстане. По данным на 21 ноября, решения о включении в списки на получение земли приняты в отношении 72 249 многодетных заявителей. Из них 18 158 обращений приходится на Казань и 9 505 – на Набережные Челны, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

На сегодняшний день в республике поставлено на кадастровый учет 61 192 земельных участка, включая 11 520 в Казани и 4 771 в Набережных Челнах.

Всего многодетным семьям в различных муниципальных районах, а также в двух крупнейших городах Татарстана, передано в общую долевую собственность 54 451 участок.

Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев отметил, что поддержка многодетных семей и обеспечение их возможностью получить землю остаются ключевым направлением работы ведомства. По его словам, спрос на участки стабильно высок, а программа существенным образом влияет на качество жизни тысяч семей по всему региону.

Работа по выделению земель продолжается во всех муниципалитетах республики. Процедура остается открытой и прозрачной, а заявителям на всех этапах оформления оказывается консультационная поддержка.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».