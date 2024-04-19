Дело Валиевой, поджоги на ж/д и Великий пост: «Татар-информ» поставил рекорд посещаемости

Вчера, 18 апреля, был отмечен рекорд по посещаемости «Татар-информа» за год. За сутки публикации издания прочитали свыше 219,8 тыс. уникальных посетителей.

Самым читаемым в этом году стал текст Зульфата Шафигуллина: «Возврат призовых, выход из МОК и сокращение дисквалификации: Анцелиович – о деле Валиевой». Его прочитали свыше 210,8 тыс. посетителей сайта.

Вторым по посещаемости оказался материал Кирилла Гумирова: «Поджигатели релейных шкафов в суде: “Неважно, что делать, главное – сколько нам заплатят”». Он заинтересовал 174,2 тыс. читателей.

Тройку лидеров замыкает статья Елены Фениной: «“Можно ли есть макароны, ведь в них яйца?”: священник о том, что запрещено в Великий пост». Она удостоилась внимания 166,1 тыс. человек.

Четвертое место по посещаемости занимает текст Альберта Бикбова: «Цензура США в панике: что значит для России интервью Владимира Путина американцу Такеру». Он заинтересовал 143,6 тыс. посетителей сайта.

Замыкает топ-5 самых читаемых материалов публикация Кирилла Гумирова «”Чтобы помешать доставке грузов на СВО”: для чего подростки спалили релейные шкафы на ж/д». Его прочитали 127,9 тыс. уникальных посетителей.