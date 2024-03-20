«Чтобы помешать доставке грузов на СВО»: для чего подростки спалили релейные шкафы на ж/д

Верховный суд РТ рассматривает дело 20-летнего жителя Челнов и двоих подростков, нанятых им для поджога релейных шкафов на железной дороге

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мечтал стать учителем физкультуры, а стал диверсантом»

Помешать движению эшелонов в зону специальной военной операции – с такой целью год назад четверо юных челнинцев подожгли релейные шкафы на железной дороге в Тукаевском районе Татарстана.

Булат Ибрагимов – 20-летний уроженец Челнов, в школе учился на тройки, в колледже не появлялся вовсе, из-за чего был отчислен. Желание стать преподавателем физкультуры не осуществилось.

Позже Ибрагимов заработал судимость за кражу 70 тысяч рублей у пенсионерки. Был приговорен к исправительным работам, но, как выяснилось, прогуливал их с тем же усердием, что и пары в колледже.

Спустя какое-то время нигде не работающего Булата Ибрагимова берет в оборот некий куратор – противник СВО и Российской Федерации. С Ибрагимовым он познакомился в группе одного из мессенджеров, которую, как предполагает следствие, сам же и создал для вербовки неокрепших умов.

Личность куратора, к слову, до сих пор неизвестна. Ясно только то, что он крайне опасен – хорошо информирован о местонахождении и способах выведения из строя стратегически важных объектов. Обладает знаниями в области картографии и методов конспирации.

Булата Ибрагимова обвиняют по двум статьям – в диверсии и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для «работы» Ибрагимов нанял троих подростков

Для доказательства того, что «работа» выполнена, куратор попросил снимать видео с места. По его условиям, нужно было заснять себя на фоне подожженного объекта, сложив указательный и средний палец в жест «V».

Это уже не первая «подработка» на преступников для Булата Ибрагимова. Ранее, когда его судили за хищение 70 тысяч рублей у пенсионерки, он заявлял, что выступал всего лишь в роли курьера. О том, что мошенники выманили эти деньги у пожилой женщины под предлогом спасения ее внучки, попавшей в больницу, якобы не знал.

На этот раз Ибрагимов решил действовать чужими руками. Он познакомился с тремя подростками: на тот момент двоим из них было по 16, третьему – 15 лет.

Сегодня в зале суда присутствовали двое из этой компании. Поскольку самому младшему из них на момент совершения преступления не было 16 лет, уголовное преследование в отношении него было прекращено. На данный момент по этому делу он проходит в качестве свидетеля.

Поскольку самому младшему подростку на момент совершения преступления не было 16 лет, уголовное преследование в отношении него было прекращено Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вежливо попросил у водителя зажигалку»

Однако, по версии следствия, именно самый младший из тройки диверсантов причастен сразу к двум поджогам, тогда как его старшие товарищи – только к одному.

Предположительно вечером 22 марта 2023 года он в одиночку поджег стратегически важный объект связи в дачном поселке Заречье Тукаевского района Татарстана.

Приехал на такси. С собой привез пятилитровый баллон из-под воды с мутной жидкостью. По прибытии вежливо попросил у водителя зажигалку.

Его целью было оборудование базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов. По версии следствия, передатчики станции его не интересовали, основная атака должна была быть на климатический шкаф. Первыми пали электрические и радиорелейные кабели, за ними температурный датчик и вентилятор охлаждения станции. «Заречье» осталось без связи на всю ночь и до обеда следующего дня.

Присутствовавший сегодня на процессе представитель компании мобильного оператора отметил: «Жалоб от клиентов пока не поступало».

Ущерб в 53 тысячи рублей, причиненный поджогом, сочли для компании несущественным.

Ключевым эпизодом в деле считается поджог релейного шкафа светофора на железнодорожном перегоне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Поджог привел к колоссальным задержкам доставки грузов»

Ключевым эпизодом в этом деле бесспорно можно считать поджог релейного шкафа светофора на железнодорожном перегоне Автозаводская – Сидоровка.

Данный участок путей принадлежит ООО «Промжелдортранс-сервис», дочерней компании КАМАЗа. На вопрос о нанесенном релейному шкафу ущербе один из представителей вышеуказанной фирмы, присутствовавший сегодня в суде, ответил: «Сгорело все, что могло сгореть».

Несмотря на то что ущерб оценили всего в 40 тысяч рублей, оборудование еще не починили, что привело к колоссальным задержкам доставки грузов.

«Один из наших контрагентов уже подал на нас иск в суд, все из-за этого участка длиной в 7 километров, на котором теперь приходится снижать скорость и задерживаться», – рассказал один из представителей КАМАЗа.

С момента поджога прошел уже почти год, но шкаф пока не отремонтирован, ремонт займет большое количество времени. Данный участок дороги имеет стратегическое значение – кроме прочих грузов по нему в зону СВО отправляли продукцию челнинских заводов.

Ибрагимову грозит до двадцати лет лишения свободы Фото: © «Татар-информ»

«Продал Родину за 42 тысячи рублей»

В общей сложности за успешно выполненные задания Ибрагимов получил 460 долларов. Деньги ему переводили на криптокошелек.

За релейный шкаф куратор перечислил Булату 135 долларов США – немногим больше 12 тысяч рублей, если считать по сегодняшнему курсу. Из них он перечислил по тысяче каждому из троих подростков-соучастников. К слову, как прозвучало в суде, даже своих подельников он обманул, заплатив им вдвое меньше, чем обещал.

Климатический шкаф был оценен в 325 долларов США, или почти в 30 тысяч рублей. Тогда младший из диверсантов не получил ни рубля из этих денег. Под предлогом того, что тот нарушил условия конспирации, Ибрагимов оставил всю сумму себе.

На сегодняшний день под стражей находится только Ибрагимов. Один из молодых диверсантов находится под наблюдением родителей, второй – опекуна, он сирота.

От комментариев СМИ обвиняемые и их опекуны воздержались, а кто-то и вовсе был враждебно настроен по отношению к журналистам. Опекун одного из подростков-диверсантов сыпал оскорблениями в сторону представителей СМИ.

Булата Ибрагимова обвиняют по двум статьям – в диверсии и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Младших участников группы привлекли за совершение диверсии.