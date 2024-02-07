Цензура США в панике: что значит для России интервью Владимира Путина американцу Такеру

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано уже завтра в 2:00 по московскому времени на сайте журналиста и в соцсетях

Скриншот / tuckercarlson.com

Зачем это Путину?

Безусловно, это будет самый ожидаемый журналистский материал в мире за последние несколько лет. Сам по себе факт такого интервью с Владимиром Путиным – это прорыв информационной блокады, сложившейся вокруг России из-за проведения СВО.

На Западе бесчисленное количество раз слышали разного рода интервью президента Украины Владимира Зеленского, когда он требует все больше и больше денег, большего вмешательства и участия США и его союзников. Но тот же Запад совершенно игнорирует другую сторону конфликта, вокруг которой сложилась самая настоящая информационная блокада.

Мнение России, ее позиция по последним событиям игнорируется или искажается ведущими СМИ Запада. А простым жителям западных стран интересно услышать прямое и неискаженное мнение российской стороны и принять собственное решение. Чтобы удовлетворить эти потребности, необходимо прорвать сложившуюся информационную блокаду лжи и русофобской пропаганды, устроенную глобальными медиа. И формат интервью Путина весьма популярному американскому журналисту как раз подходит для этой цели.

Так что мотив Путина понятен. Он хочет донести свою позицию России по последним геополитическим событиям, в том числе и по СВО.

Самую большую популярность Такеру Карлсону принесла его работа на канале Fox News – он проработал там 14 лет Фото: стоп-кадр видео

Who is Tucker Carlson?

54-летний американский журналист Такер Карлсон стал широко известен в США еще в 1995 году, когда впервые появился в программе «8 часов» на канале CBS, где обсуждал дело О. Джея Симпсона, обвиняемого в убийстве двух человек. После этого он начал появляться в различных телепередачах, в том числе запустил несколько своих.

Но самую большую популярность Такеру Карлсону принесла его работа на канале Fox News – он проработал там 14 лет, с 2009 по 2023 год. Он вел программу Tucker Carlson Tonight, где комментировал общественно-политические события. Это шоу было невероятно популярным, его смотрели миллионы зрителей. Американцев привлекала в этом ведущем консервативная позиция. Такер поддерживал Дональда Трампа и осуждал Джо Байдена, активно высказывался против мигрантов и движения Black Lives Matter. А также после начала СВО осудил военную помощь со стороны США и не раз критиковал действия украинских властей.

Из-за смелой и честной позиции Такера Карлсона внезапно уволили с Fox News без объяснения причин. Что породило разного рода слухи – от обвинений бывшего коллеги в дискриминации на рабочем месте до проблем с субординацией. Сам журналист подвергался преследованию. Несколько лет спецслужбы по заказу администрации США вели слежку за журналистом, взламывали его личные гаджеты и сливали его переписку подконтрольным им СМИ. Так они пытались повлиять на действия Карлсона.

В ответ на увольнение и преследования Такер Карлсон стал вести свой сайт и запустил свое шоу в соцсетях с многомиллионными просмотрами. Можно без сомнения утверждать: Такер Карлсон является самым популярным журналистом в США и очень известен во всем мире. Так что интервью с ним сейчас – это возможность для России донести, что на самом деле происходит, до жителей западных стран.

О чем спросил Такер Карлсон Путина

Такер Карлсон, уже находясь в Москве, публично предварительно объяснил американской аудитории, зачем он это делает, подчеркнув абсолютную эксклюзивность момента. Плюс пообещал, что все будет честно – без монтажа, склеек и купюр.

«Конечно, такие интервью проводить рискованно. Мы обдумывали это месяцами. Вот почему мы это делаем: первое – это наша работа. Мы журналисты, наша работа – информировать людей. Два года идет война, которая меняет весь мир. Американцы не знают ничего об этом. Они не знают, что происходит в регионе, здесь, в России и в 600 милях от Украины. Но они должны знать. Они платят за это. Они думают, что ничего не поменялось, потому что их СМИ коррумпированы. Они врут читателям, зрителям. С момента, как началась война на Украине, они поговорили с большим количеством украинцев, записали много интервью с президентом Украины Зеленским. Но ни один западный журналист не поинтересовался Путиным», – заявил Такер Карлсон

Кроме того, Карлсон делает акцент на том, что проводит интервью полностью на свои средства. Это очень важно – здесь он выступает действительно как независимый, не ангажированный журналист.

О чем спросит Такер Карлсон Путина? Такер также озвучил, что ему, как и большому количеству американских граждан, интересно спросить у Путина, зачем Россия начала СВО и какие у нее цели.

Другой американский журналист Алекс Джонс уже успел сообщить, что интервью Путина с Карлсоном длилось два часа.

«Итак, ребята, Такер объявил, что у него будет интервью с Путиным. Он написал мне и сказал, что оно классное и на целых два часа. И совсем скоро он его опубликует. И оно все изменит. Он пытается остановить Третью мировую. Такер сказал мне – это большое дело. А цензура наша – она сейчас пребывает в абсолютной панике. Она хочет, чтобы американский народ и дальше сидел в полнейшей тьме».

Кстати, прошел слух, что что Такер также привез секретное предложение Путину от Трампа. Поверить в это возможно – сам Трамп не скрывает симпатий к Такеру Карлсону и даже хочет назначить своим вице-президентом, если победит на предстоящих выборах в США. Сегодня дипломатические отношения между Россией и США находятся на беспрецедентно низком уровне, и наличие дополнительного канала коммуникаций в лице американского журналиста – вполне рабочая версия.

Такер озвучил, что ему, как и большому количеству американских граждан, интересно спросить у Путина, зачем Россия начала СВО и какие у нее цели Фото: kremlin.ru

Как отреагировали в США и мире на новость об интервью с Путиным

Надо сказать, что приезд Такера Карлсона в Россию для интервью с Путиным произвел эффект разорвавшейся информационной бомбы. Основные СМИ и лидеры истеблишмента уже сходят с ума. Некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции. В чем только его не обвиняют: в предвзятости, что он не журналист, а бывший сотрудник канала, которого осудили за использование неверной информации о темах, которые он обсуждал в шоу.

Противников России, включая и беглую оппозицию, просто корежит от ненависти к поступку американского журналиста. На Западе боятся появления альтернативной точки зрения в мировой повестке. Боятся, что она может обострить растущие внутренние противоречия в странах проукраинской коалиции.

Крайняя неуверенность Запада сквозит и в противодействии Такеру Карлсону. Здесь ведь не только критика журналиста как личности, здесь и предсказуемые попытки информационно блокировать это интервью. Да так, что Карлсону пришлось заручиться гарантиями небезызвестного Илона Маска, что тот не удалит интервью из соцсетей. То есть тот же YouTube в качестве основной площадки дистрибуции подобного контента даже не рассматривается.

«Илон Маск пообещал не блокировать интервью, когда его выложат. И мы благодарны за это. Западные страны, наоборот, сделают все возможное, чтобы подвергнуть цензуре это интервью на их менее принципиальных платформах. Потому что они боятся информации, которую они не могут контролировать. Но вам не нужно этого бояться. Мы не заставляем вас соглашаться с тем, что скажет Путин в интервью. Но мы предлагаем вам его посмотреть, чтобы вы могли все знать, а потом, как свободный человек, а не как раб, сами выбрать свою позицию», – подчеркнул Такер Карлсон.

А весь мир с нетерпением ждет слов Путина, большинство смыслов которых намеренно искажалось. Только анонс этого интервью на сайте журналиста в полночь между 6 и 7 февраля набрал 20 миллионов просмотров, не провисев в сети и пары часов. А анонс этого интервью в одной из соцсетей менее чем за 12 часов собрал более 50 млн просмотров. Уже это показывает, насколько Путин интересен миру и как его хотят услышать.