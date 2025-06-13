Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

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Делегация Комитета по развитию туризма Казани и туроператоров столицы Татарстана отправилась в Иран с рабочей поездкой незадолго до того, как Израиль нанес авиаудары по этой стране. О поездке накануне рассказала в своем Telegram-канале глава комитета Дарья Санникова.

Маршрут казанской делегации должен был включать ключевые города исламской республики: Тегеран, Шираз и Исфахан.

«Цель визита – развитие двустороннего сотрудничества, обмен опытом в сфере туризма и изучение потенциала для увеличения туристического потока между нашими регионами», – пояснила в своем сообщении Санникова, добавив, что участники поездки работают над тем, чтобы Казань и Иран «стали ближе – в культурном и туристическом смысле».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел.

С начала операции до рассвета ВВС Израиля организовали пять волн ударов по Ирану. Был поражен крупнейший объект ядерной программы исламской республики, расположенный в городе Натанзе. Погиб ряд военачальников, включая командующего Корпуса стражей иранской революции Хосейна Салами и начальника Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ Мохаммада Багери, а также несколько физиков-ядерщиков, в том числе – экс-глава Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «должен ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника.