Израиль нанес удары по столице Ирана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по целям в Иране. Об этом сообщает Axios.

Согласно данным IRIB, в столице исламской республики прогремели взрывы.

«В Тегеране слышны продолжающиеся взрывы, слышны звуки работы ПВО», – пишет издание.

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила об особых предписаниях для жителей страны после нанесения ударов по Ирану.

Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о возможных ударах Тель-Авива по территории исламской республики.