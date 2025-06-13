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Политика 13 июня 2025 03:34

Израиль нанес удары по столице Ирана

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетные удары по целям в Иране. Об этом сообщает Axios.

Согласно данным IRIB, в столице исламской республики прогремели взрывы.

«В Тегеране слышны продолжающиеся взрывы, слышны звуки работы ПВО», – пишет издание.

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила об особых предписаниях для жителей страны после нанесения ударов по Ирану.

Ранее в СМИ неоднократно публиковалась информация о возможных ударах Тель-Авива по территории исламской республики.

#Израиль #Иран
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