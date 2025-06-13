Росавиация выпустила указания из-за ситуации на Ближнем Востоке

Из-за обстановки на Ближнем Востоке Росавиация выпустила указания в адрес российских эксплуатантов воздушных судов: не выполнять полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них, а также не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана.

Данные правила действуют до особого распоряжения – предварительно, до 02:59 26 июня.

«Татар-информ» рассказывал, что компания «Аэрофлот» скорректировала расписание рейсов после закрытия воздушного пространства Ирана.