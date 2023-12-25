Данис Зарипов: «Владимир Путин делает очень многое для развития спорта в России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бывший капитан «Ак Барса» и чемпион мира по хоккею Данис Зарипов поставил подпись в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина.

Заслуженный спортсмен Татарстана поддержал Путина в избирательном штабе в Казани, который был открыт на минувшей неделе в здании ДОСААФ Татарстана.

«Все мы Владимира Владимировича любим и уважаем. Он очень много сделал для нашей страны. И надеемся, и верим, что сделает еще многое. Почему важно участвовать в выборах? Я считаю, что любой человек, который хоть как-то заявил о себе, должен таким способом поддержать нашего главного человека», – цитирует Зарипова корреспондент «ТИ-Спорт».

Кроме того, экс-хоккеист вспомнил свою самую памятную встречу с Владимиром Путиным во времена профессиональной карьеры.

«Их у меня было не так много. Один из приемов был у него после победы на чемпионате мира по хоккею. Наверное, это мой самый памятный момент», – вспомнил Данис.

Фото: © «Татар-информ»

Напоследок, Зарипов заявил, что Президент России делает большой вклад в развитие спорта в стране.

«Самое главное и важное – это его внимание и его поддержка ко всем спортсменам. Владимир Владимирович Путин делает очень многое для развития спорта в России», – подытожил Зарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке. Нынешний российский лидер Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок.

Напомним, на минувшей неделе в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина, в котором любой желающий может оставить свое обращение, а также поставить подпись в поддержку Президента России.