«Лучшего политика не было и не будет»: в Казани начался сбор подписей в поддержку Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первые минуты перед стойкой образовалась очередь

В первый день локацией сбора подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина в столице Татарстана стал крупный торговый центр города – KazanMall. Волонтеры регионального избирательного штаба Путина установили стойку рядом с продуктовым гипермаркетом, и в первые же минуты к ней выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать действующего Президента.

Первым свою подпись в поддержку поставил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Владимир Вавилов: «Путин возродил страну из пепла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я из того поколения, которое видело, как Россию опускали ниже плинтуса. А Владимир Путин ее возродил, как феникса из пепла, и мы можем видеть, что страна сейчас процветает», – заявил он.

Вавилов добавил, что не видит альтернативы Путину на посту главы государства. По его словам, только действующий Президент сможет вывести страну на самый высокий уровень жизни.

Поддержать Президента захотели и пенсионеры, и молодежь

Свою поддержку главе России пожелали выразить казанцы всех возрастных категорий: от пенсионеров до молодежи. Все они, несмотря на разницу в возрасте, считают кандидатуру Путина единственной возможной.

Так, председательобщественной организации ветеранов (пенсионеров) Приволжского района Казани Вера Сабирова, которая пришла в гипермаркет за продуктами, увидела стойку регионального штаба и не смогла пройти мимо. По ее словам, все ветераны довольны кандидатурой Владимира Путина на будущих выборах главы государства.

«Люди не только подписываются, но и спрашивают, где можно оставить свои пожелания или обращения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все ветераны одного мнения – лучшего политика у нас не было, нет и, скорее всего, не будет. Потому что это тот человек, который прекрасно разбирается во всех сферах жизни людей», – заявила она.

В свою очередь молодой нижнекамец Рустем Салахутдинов, приехавший в столицу Татарстана в гости, также не смог проигнорировать возможность поставить подпись в поддержку Президента.

«Это единственный лидер, который на сегодняшний день способен удержать страну. Только благодаря ему Россия будет процветать дальше», – объяснил свою позицию молодой человек.

Рустем Салахутдинов: «Это единственный лидер, который на сегодняшний день способен удержать страну» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Участие в президентских выборах – гражданский долг каждого»

Поддержать Путина также пришел старший лейтенант, Герой России Расим Баксиков. Он заявил, что сделал это из чувства гражданского долга.

«Участие в президентских выборах – гражданский долг каждого», – сказал он, добавив, что самое важное в выборах – это легитимность, которая не будет достигнута, если люди не придут на участки для голосования.

Еще одним желающим поставить свою подпись в поддержку действующего Президента стал генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. Он также считает кандидатуру Путина безальтернативной.

«Это не только волевой, решительный и двигающий нашу страну вперед Президент, но и человек, который в политической сфере, безусловно, является мировым лидером», – сказал он.

Расим Баксиков: «Участие в президентских выборах – гражданский долг каждого» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За час волонтеры собрали более 30 подписей»

«За прошедший час мы собрали уже более 30 подписей, люди идут очень активно, и не только подписываются, но и спрашивают, где можно оставить свои пожелания или обращения. То есть не только поддерживают, но и хотят чем-то поделиться», – рассказал «Татар-информу» волонтер регионального избирательного штаба Дамир Нургалиев.

Он добавил, что всех желающих оставить обращение направляют в региональный штаб Путина, который открылся накануне. Сам штаб расположен в здании ДОСААФ Татарстана и поделен на две части: общественная приемная и публичное пространство.

Общественная приемная работает с 10 до 17 часов со вторника по субботу. Любой житель республики может посетить ее в это время и оставить свое обращение, а также поставить подпись в поддержку Владимира Путина.

Публичное пространство будет использоваться для проведения встреч с доверенными лицами, волонтерами, экспертами и сопредседателями штаба. Причем эта часть штаба будет работать круглосуточно.

Айдар Абдулхаков: «Это волевой, решительный и двигающий нашу страну вперед Президент» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что для регистрации кандидата на должность президента России необходимо собрать в его пользу 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом от Татарстана может быть передано не более 7,5 тыс. подписей.

Сбор подписей продлится до середины января и будет организован преимущественно в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.