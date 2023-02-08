Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7,9 тыс. человек

Количество погибших в результате землетрясений, случившихся в Турции и Сирии, достигло 7926 человек. Еще около 40 тыс. человек получили ранения, передает американский телеканал CNN.

«К сожалению, мы снова вынуждены говорить о погибших. Их число выросло. Сейчас 5894 человека стали жертвами. Пострадали 34 810 человек. Количество разрушенных зданий не изменилось (5 775 — прим. Т-и)», — заявил вице-президент Турции Фуат Октай (цитата по ТАСС).

Министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил «об увеличении числа погибших до 1250 и пострадавших до 2054», отмечает в свою очередь пресс-служба сирийского Минздрава. До этого государственное агентство SANA информировало о 812 погибших.

При этом на неподконтрольных властям в Дамаске северо-западных территориях Сирии количество погибших выросло до 1220 человек, а раненых — до 2600, сообщает местная гражданская оборона.

Спасательным работам мешает суровая зимняя погода. Потенциальную опасность представляют и афтершоки: по данным Геологической службы США, после основного землетрясения было зафиксировано не менее 125 толчков магнитудой 4,0 или более. Их частота и сила уменьшаются, но афтершоки силой от 5,0 до 6,0 и более всё еще возможны и создают дополнительные риски для уцелевших и спасателей.

Землетрясение магнитудой 7,8 случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе турецкого города Газиантепа. Днем новое землетрясение магнитудой около 7,7 произошло в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3 случилось утром 7 февраля (также в центральной части страны).

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь лидерам Турции и Сирии — Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду. Телеграммы с соболезнованиями главам двух пострадавших государств направил и Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Генеральное консульство Турции в Казани организовало сбор гуманитарной помощи жертвам землетрясения. Там же организован мемориал.