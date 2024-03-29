Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 382 человек

Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» выросло до 382 человек, большинство получило амбулаторную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на медслужбы.

Напомним, нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 143 человека, в том числе дети.

Четырех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. Всего по делу задержаны 11 человек.

На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы.