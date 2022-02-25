Число госпитализаций с Covid-19 в России за сутки выросло на 73%

За последние сутки 14 937 пациентов с коронавирусом доставили в российские больницы. Это на 73% больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Ежедневный прирост заболеваемости в 85 регионах составил 123 460. При этом больше всего заболевших в Санкт-Петербурге (7 572), Новосибирской области (4 796) и Красноярском крае (4 759).

За день от последствий вируса умерли 787 человек, полностью выздоровели 167 310 пациентов.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.

Ранее врач-инфекционист клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» заявил о том, что регионы и крупные города могут снимать ограничения, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2, если более 80% населения обладают иммунитетом к нему.