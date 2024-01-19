Чернышенко: Игры БРИКС стратегически важны для России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке Игр БРИКС в Казани заявил о стратегической важности предстоящего турнира для России. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

По словам чиновника, межгосударственный формат игр, которые состоятся в год председательства РФ в БРИКС, «позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников».

«Россия выводит формат Игр БРИКС на совершенно новый уровень — запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса. Мы видим позитивное отношение со стороны стран-участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров», — уверен Чернышенко.

Вице-премьер также напомнил об «Играх будущего», которые пройдут в столице РТ с 23 февраля по 2 марта. По его словам, подготовка к турниру идет по плану.

«Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС. Важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям», — заключил зампред Правительства России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первого татарстанского фиджитал-фестиваля. Из-за непогоды он принял участие в церемонии открытия турнира и заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС по видеосвязи.

Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

Подробнее о предстоящем событии и ожиданиях от него читайте в материале Альтернатива Олимпиаде и ответ Западу: как пройдут и в чем важность Игр БРИКС в Казани.