Владимир Леонов: Планируем пригласить на Игры БРИКС в Казани более 50 стран

К участию в Играх БРИКС, которые пройдут этим летом в Казани, будут приглашены не только страны — члены объединения, но и ряд дружественных государств. Всего ожидаются представители более чем 50 стран. Об этом сообщил «Татар-информу» министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы только утвердили программу и оргкомитет. Мы уже провели ряд встреч с КНР, ЮАР, Ираном, Египтом и другими странами. Начался диалог, мы нацелены более чем на 50 государств. Сегодня говорить о географии соревнований достаточно сложно, но это будут как минимум страны БРИКС. И мы надеемся, что еще сможем пригласить не менее 40 стран», — пояснил собеседник агентства.

Татарстанский министр подчеркнул, что с точки зрения спортивной и жилищной инфраструктуры Казань будет полностью готова к проведению столь масштабных соревнований.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.