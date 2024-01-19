В программу Игр БРИКС в Казани будут включены две фиджитал-дисциплины: футбол и баскетбол. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы утвердили программу Игр БРИКС в Казани. В нее войдут 29 видов спорта. Будут задействованы порядка 20 спортивных объектов и Деревня Универсиады. Приедут более 5 тыс. участников. В том числе мы добавили две дисциплины фиджитал: футбол и баскетбол», — отметил собеседник.

Он добавил, что эти игры станут очень важными для российских спортсменов, потому что пройдут за месяц до Олимпиады в Париже, где представители нашей страны выступить не смогут.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Помимо этого, по предложению Президента РФ Владимира Путина осенью 2024 года в столице Татарстана пройдет саммит стран БРИКС. Как подчеркнул Раис РТ Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.