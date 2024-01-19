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Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников первого татарстанского фиджитал-фестиваля
Фиджитал — это новая философия жизни и личностного роста. В ее основе лежат традиционные ценности: открытость, трансграничность и отсутствие дискриминации. Об этом в своем приветственном слове к участникам первого татарстанского фиджитал-фестиваля по видеосвязи заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Рад приветствовать вас на первых республиканских фиджитал-играх. В ближайшие дни мы увидим яркие поединки в пяти дисциплинах с участием лучших киберспортсменов Татарстана. Россия — спортивная держава, поэтому мы принимаем современные вызовы. Сегодня Казань — фиджитал-столица нашей страны», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ.
Чернышенко напомнил, что остается чуть больше месяца до старта первых в истории «Игр будущего» в Казани, которые объединят свыше 260 команд из более чем 100 стран.
«Организуя игры, мы заявляем всему миру, что мы открыты к спортивному диалогу. Уверен, мы не только проведем соревнования на самом высоком уровне, но и вовлечем другие страны в новое спортивное движение», — заключил он.
Сегодня в Казани стартовал финальный этап первого республиканского фиджитал-фестиваля «Татарстан — будущее». За победу в пяти дисциплинах поборются свыше 500 представителей разных районов РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за непогоды Чернышенко примет участие в заседании оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС по видео-конференц-связи.
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