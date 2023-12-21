Через Кайбицкий район прошел автопробег по случаю открытия трассы М12

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Через Кайбицкий район Татарстана прошел автопробег лидеров отечественного автопроизводства по случаю открытия участка трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани. Отметим, что через Кайбицкий район проходит 60 километров этой автомагистрали.

Девиз автопробега — «От Московского Кремля к Казанскому Кремлю». Отечественные авто — «АвтоВАЗ» (Lada), «ГАЗ», «УАЗ» («Соллерс») и «КАМАЗ» приняли участие в этом мероприятии и опробовали трассу М12 на собственных колесах.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Гостей по традиции встретили татарским гостеприимством, национальными угощениями и танцами.

Поприветствовали участников пробега заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин.

«Сейчас ездить в Москву будет комфортно, и любой желающий может поехать на новогодние праздники в столицу, экономя время на дороге», — отметила Сафиуллина.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи открыл скоростную трассу М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. Движение запустили на достроенных участках, расположенных в Нижегородской области и Татарстане. В церемонии принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

В своей речи глава государства поблагодарил всех специалистов за то, что они рекордно быстро возвели участок М12 от Москвы до Казани. «За такой срок — а это всего три года — инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас еще никогда не реализовывались», — сказал он.

Федеральная трасса М12 «Восток» строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часа. В дальнейшем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени, а затем, возможно , до восточных границ страны.

Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.