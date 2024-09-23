Центр механобработки на КАЗ планируют достроить до конца 2026 года

Фото: пресс-служба ОАК

Работы по строительству новых и реконструкции существующих объектов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале АО «Туполев» должны быть завершены до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации в своем Telegram-канале.

В частности, здание центра механической обработки, строительство которого началось в ноябре 2023 года, готово на 40%. Там завершаются работы по устройству основного конструктива, до конца текущего, 2024 года планируется закрыть тепловой контур сооружения. Затем рабочие приступят к установке современного высокопроизводительного технологического и складского оборудования.

«Опережающие темпы строительства нового корпуса позволят быстрее разместить и запустить более 120 современных механообрабатывающих станков, которые обеспечат строительство 20 самолетов Ту-214 в год», — пояснил первый заместитель генерального директора ОАК и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Фото: пресс-служба ОАК

«С вводом в эксплуатацию всех запланированных объектов предприятие выйдет на новый производственный уровень и существенно сократит сроки по выпуску гражданской и военной продукции», — заверил он.

Работы по техническому перевооружению КАЗ проводятся по государственным программам финансирования, в том числе — в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли России до 2030 года.

Из 24 запланированных объектов девять уже введены в эксплуатацию. Это цех механосборочного производства, цех производства сварных узлов и агрегатов, стендово-лабораторный корпус, испытательный бокс для отработки бортовых систем и агрегатов и так далее. Еще семь объектов активно строятся, на остальных восьми ведутся подготовительные работы.

На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов оценил темпы строительства центра механобработки на КАЗ. В тот же день был подписан меморандум о поставке 100 лайнеров Ту-214 авиакомпании S7 Airlines.