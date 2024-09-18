Минниханов оценил темпы строительства центра механобработки на КАЗ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета директоров АО «Туполев», посетил филиал концерна — Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На заводе Рустам Минниханов осмотрел ряд строящихся объектов, в том числе площадку, где возводится центр механической обработки КАЗ. Этот цех необходим для производства авиалайнеров Ту-114, его строительство началось в ноябре прошлого года.

Раису РТ рассказали об опережающих темпах выполнения работ по созданию центра и предполагаемых сроках их завершения. Затем он и сопровождающие его лица посетили участок длинномерных станков, а также корпус агрегатной и окончательной сборки Ту-214 (его начали строить одновременно с центром механобработки) и другие цеха.

После этого Минниханову сообщили, как идет строительство логистических центров. Также состоялась презентация площадки под строительство цехов для композитного производства, а также под реконструкцию и перевооружение для линейного производства.

В конференц-зале предприятия Раис Татарстана провел заседание совета директоров АО «Туполев». В нем приняли участие генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора — директор Казанского авиационного завода — филиала АО «Туполев» Николай Савицких, управляющий директор ОА «Туполев» Константин Тимофеев и другие официальные лица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Туполев» создаст конструкторский центр, где будут модернизировать Ту-214.