S7 договорился с ОАК о поставке 10 самолетов Ту-214 до конца года

S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») ждет 10 самолетов Ту-214 до конца этого года. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь S7 Group Павел Клевошин.

«Стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок, их объемы и другие существенные условия. До конца 2024 года - по 10 самолетам (в стандартной спецификации). До конца 2025 года - еще по 90 самолетам (в измененной спецификации, согласно требованиям S7 Airlines)», – говорится в ответе S7 Group.

Накануне S7 Airlines (в лице АО «Авиакомпания «Сибирь») и ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация) подписали меморандум о намерениях, касающийся среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214. Соответствующее соглашение в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова было подписано акционером S7 Group Владиславом Филевым и гендиректором ОАК Юрием Слюсарем. Подробнее читайте в материале «Лайнер мечты „Туполева“: ОАК нашла покупателя на сотню модернизированных Ту-214».