CENTCOM: Затонувший из-за удара хуситов сухогруз вез 21 тыс. тонн удобрений

Фото: пресс-служба CENTCOM

Британский сухогруз MV Rubymar, который затонул в Красном море после атаки йеменских повстанцев-хуситов, перевозил около 21 тыс. тонн удобрений, способных нанести вред окружающей среде. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Второго марта <...> сухогруз MV Rubymar, принадлежавший Великобритании и ходивший под флагом Белиза, затонул в Красном море после того, как в него попала противокорабельная баллистическая ракета поддерживаемых Ираном <...> хуситов 18 февраля», — сказано в заявлении CENTCOM, размещенном в социальной сети X (прежде Twitter).

«Около 21 тыс. тонн удобрений на основе сульфата аммония, которые перевозило судно, представляют собой экологический риск для Красного моря», — подчеркнули в связи с этим в Центральном командовании американских ВС.

Накануне международно признанные власти Йемена сообщили, что Rubymar затонул в Красном море. Построенный в 1997 году сухогруз следовал из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию. После ракетного удара экипаж был вынужден срочно покинуть судно, которое начало медленно тонуть. Изначально его планировалось отбуксировать в порт Джидда в Саудовской Аравии, но этого сделать не удалось.

Соединенные Штаты и их союзники начали наносить удары по объектам хуситов в ночь на 12 января. Президент США Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на атаки контролирующих северную часть Йемена повстанцев на торговые суда в Красном море.

Хуситы требуют остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Россия осудила удары по Йемену, хотя до этого не стала мешать принятию резолюции Совета Безопасности ООН, на которую в качестве основания своих действий ссылаются Штаты.