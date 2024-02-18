Американские военные рассказали, что впервые заметили подводный беспилотник у хуситов

Американские военные впервые зафиксировали использование подводного беспилотника йеменскими повстанцами-хуситами. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X (прежде Twitter).

«Центральное командование 17 февраля успешно провело пять ударов в целях самообороны против трех мобильных [установок] противокорабельных крылатых ракет, одного беспилотного подводного судна <…> и одного беспилотного надводного судна <…> в районах Йемена, контролируемых хуситами», — отмечают в CENTCOM.

«Это первое наблюдаемое применение хуситами беспилотного подводного судна с момента начала [их] атак 23 октября», — подчеркивают в Центральном командовании ВС США.

Upd. (22.32): Соединенные Штаты и их союзники начали наносить удары по объектам хуситов в ночь на 12 января. Президент США Джо Байден назвал операцию коалиции прямым ответом на атаки контролирующих северную часть Йемена повстанцев на торговые суда в Красном море.

Хуситы требуют остановить войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Россия осудила удары по Йемену, хотя до этого не стала мешать принятию резолюции Совета Безопасности ООН, на которую в качестве основания своих действий ссылаются Штаты.