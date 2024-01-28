Bloomberg оценил последствия атаки хуситов на танкер с российской нафтой в Красном море

Атака йеменских повстанцев-хуситов на танкер Marlin Luanda трейдера Trafigura Group, который перевозил купленную у России нафту, продемонстрировало наличие угрозы для перевозок нефти по Красному и Аравийскому морям, несмотря на обещания боевиков не атаковать российские суда. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Хуситы в ноябре прошлого года заявили, что в ответ на войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа будут наносить удары по кораблям, связанным с еврейским государством и со странами Запада. При этом они заверяли, что российским и китайским судам у берегов Йемена ничего не угрожает.

Но наличие даже слабой связи с западными государствами (в международной морской базе данных Equasis о Marlin Luanda сказано, что им управляет компания Oceonix Services Ltd. из Лондона) создает риски для корабля, констатирует издание.

Upd. (21.14): Прежде перевозки нефти через регион считались относительно безопасными, потому что через Красное море в основном идут суда с российскими углеводородами. «Если ситуация изменится, это станет плохой новостью для Москвы и потенциальной проблемой для поставок нефти на мировой рынок», — подчеркивает агентство.

По оценке Bloomberg, случившееся не грозит полным прекращением нефтеперевозок через Красное море, но из-за опасности стоимость страхования и работы моряков может увеличиться. К тому же большее число судов станет выбирать более безопасный и долгий путь вокруг Африки, что повысит затраты на транспортировку и увеличит цены на сырье.

Вместе с тем из-за санкций Россия использует так называемый «теневой флот» для нефтеперевозок. В открытых источниках мало информации об этих судах и об их связях с Западом, и это может в некоторой степени снизить вероятность атак, так как именно их используют хуситы при выборе целей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что хуситы атаковали в Красном море танкер Marlin Luanda с купленной у России нафтой, на борту судна возник пожар.