В Челнах отменили салют на День строителя из-за событий в Курской области

В Набережных Челнах отменили праздничный салют, запланированный сегодня в 21.00 в честь Дня строителя. Связано это с последними событиями в Курской области и в солидарность с регионами нашей страны, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

«Мы, челнинцы, всегда откликались на чужую беду своей выручкой и неравнодушием и в этот сложный момент должны быть вместе со страной. В Набережных Челнах открыт пункт сбора помощи Курской области, где каждый может оказать посильную помощь», — отмечается в сообщении администрации Автограда.

Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений Вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и гражданских объектов.

Со вчерашнего дня в трех российских регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях — действует режим контртеррористической операции.

Пункт сбора помощи Курской области открыт по адресу: Набережные Челны, улица Тан, 136/1, офис ГК «Далини». Работает в будни с 8 до 17 часов. Контактный телефон: +7-905-023-33-40.

Список необходимой гуманитарной помощи: одежда для детей и взрослых; постельное белье и полотенца; средства личной гигиены (влажные салфетки, мыло, зубные щетки, зубные пасты, бумажные полотенца, стиральный порошок, антисептические спреи для рук, одноразовые бритвенные станки); продукты питания (непортящиеся, расфасованные, супы быстрого приготовления, сухие пайки). Также желающие могут принести микроволновые печи, холодильники, генераторы и бутилированную воду.

Раис РТ Рустам Минниханов дал поручение Правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь для жителей Курской области.