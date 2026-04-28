Экономика 28 апреля 2026 18:28

Частью программы «КазаньФорума-2026» станет III Международная выставка недвижимости

Частью программы «КазаньФорума-2026» станет III Международная выставка недвижимости
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

III Международная выставка недвижимости, которая пройдет с 13 по 15 мая текущего года, станет одним из отраслевых событий Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». На этот раз мероприятие пройдет в основном павильоне МВЦ «Казань Экспо» – кластере А, сообщают организаторы.

Выставка должна объединить флагманские проекты российских и зарубежных девелоперов и компаний, работающих на строительном рынке. Предполагается, что на экспозиции окажутся представлены как новые жилые и многофункциональные комплексы, так и решения для отрасли (строительные материалы, инженерное оборудование, цифровые сервисы, программное обеспечение и другие технологии).

Инициаторы выставки подчеркивают, что она станет уникальной площадкой, где на высоком уровне пройдет диалог о недвижимости, строительстве и развитии территорий с участием вице-премьера РТ Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Деловая рамка выставки будет направлена на поиск конкретных решений и рабочих инструментов в ходе всего инвестиционно-строительного цикла. Речь пойдет о самых разных вещах – от механизмов государственно-частного партнерства и комплексного развития территорий до внедрения искусственного интеллекта, цифровых двойников и технологий повышения производительности труда.

Особое место в программе уделено международному треку, посвященному сотрудничеству России со странами исламского мира. На нем обсудят вопросы гармонизации стандартов строительных материалов, сейсмобезопасного строительства, развития прибрежных территорий и яхтенного туризма, а также новые модели инвестиционного взаимодействия.

«Реализуемые в России и странах исламского мира девелоперские проекты, от жилых районов до индустриальных парков и современных общественных пространств, становятся примерами устойчивого и технологического развития. Интерес к совместному строительству, инвестициям в недвижимость и обмену компетенциями растет с каждым годом. В этой связи особо важной частью „КазаньФорума“ стала ежегодная Международная выставка недвижимости, которая собирает ведущих девелоперов, инвесторов, архитекторов и представителей государственных структур», – заметил по поводу предстоящего события Марат Хуснуллин.

По мнению вице-премьера РФ, «эта яркая площадка помогает выстраивать новые партнерства, обсуждать тренды и запускать проекты, которые формируют облик городов будущего».

Посетить выставку можно будет в рамках общей программы «КазаньФорума». Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума и выбрать категорию «Посетитель IPM». Экспозиция будет развернута по адресу: Казань, МВЦ «Казань Экспо», кластер А, павильон №3. Она будет доступна для посетителей с 9 до 18 часов 13 и 14 мая, с 9 до 17 часов – 15 мая.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: reg.kazanforum.ru/ru/registration. Регистрация открыта до 30 апреля. Полная программа события доступна на официальном сайте форума.

Оператором по подготовке и проведению форума выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

