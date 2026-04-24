На «КазаньФоруме» на турнире соберутся начинающие шеф-повара из 18 стран

В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» в Казани пройдет третий Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. В соревновании примут участие начинающие повара в возрасте от 16 до 25 лет.

Свое участие подтвердили представители 18 стран, среди них Россия, Саудовская Аравия, Тунис, Марокко, ОАЭ, Катар, Сенегал, Египет, Малайзия, Индонезия, Турция, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, а также Туркменистан и Иордания, которые выступят впервые.

Организаторами турнира выступают Ассоциация рестораторов и отельеров Республики Татарстан, оргкомитет «КазаньФорума» и Академия молодежной дипломатии при поддержке правительства Татарстана и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

В этом году участникам предложат формат «черного ящика»: набор продуктов они получат только перед началом соревнований и не будут знать его заранее. Такой формат должен проверить не только кулинарные навыки, но и скорость мышления, умение быстро принимать решения и работать в стрессовых условиях.

Гости турнира смогут наблюдать за работой молодых шефов и попробовать блюда кухонь стран исламского мира в формате бенто-боксов. Их приготовят казанские рестораны по аутентичным рецептам, которые привезут участники из разных стран. В фестивальной программе заявлены кухни Татарстана, России, Узбекистана, Турции, Туниса, Малайзии, Индонезии и Ливана.

Руководитель Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов отметил, что турнир давно вышел за рамки регионального события и стал международной площадкой. По его словам, в Казань приезжают повара и члены жюри из стран Организации исламского сотрудничества, а сам проект позволяет Татарстану демонстрировать свои гастрономические традиции на одном уровне с кухнями других стран.

Он также добавил, что турнир рассматривается как долгосрочный инструмент продвижения Татарстана на мировой гастрономической карте.

Председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова подчеркнула, что турнир стал площадкой, где кулинария превращается в инструмент международного диалога. Она отметила, что обмен опытом и культурными традициями помогает укреплять международные связи, а для Татарстана это возможность показать открытое и уверенное молодое поколение, способное представлять регион на мировой арене.

В завершение каждого дня для участников и гостей будет проходить фестиваль восточных культур. В его программе запланированы мастер-классы, лекции, а также музыкальные и танцевальные выступления, знакомящие с культурным разнообразием стран исламского мира.

Регистрация на мероприятие открыта до 30 апреля 2026 года по ссылке. Полная программа опубликована на официальном сайте форума.

Оператором подготовки и проведения выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией – АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».