«Изге Болгар җыены» включили в программу «КазаньФорум-2026»

Торжественное мероприятие «Изге Болгар җыены», приуроченное ко Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, состоится 17 мая. В 2026 году праздник включен в культурную программу XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», который пройдет в Казани с 12 по 17 мая, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В мероприятии ожидается участие руководства Татарстана, делегаций из регионов России, представителей духовных управлений мусульман страны и зарубежья, а также мусульманских общин и участников форума.

Праздничная программа начнется в 09:00 у Памятного знака с концерта. В 10:45 на главной сцене там же покажут пролог, а в 11:00 состоится официальное открытие «Изге Болгар җыены», посвященного принятию ислама Волжской Булгарией в 922 году.

В 12:00 на площади у Соборной мечети пройдет коллективный полуденный намаз (Өйлә намазы). Сразу после этого, в 12:30, на основной сцене начнется концерт с участием татарских артистов.

В течение всего дня, с 08:00 до 20:00, на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника будут открыты выставки. Среди них – «Болгар в изобразительном искусстве» и «История Казанского Корана», размещенные у Памятного знака в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году.

Там же будет представлена выставка «С небесной книги список дан… А. С. Пушкин», приуроченная к 200-летию первой публикации цикла «Подражания Корану» и основанная на частной коллекции.

В Музее болгарской цивилизации посетители смогут увидеть экспозиции «Коллекция изящества» (фаянсовая и фарфоровая посуда), «Симфония живописи», «Награды Победы» с нагрудными знаками времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также выставку шамаилей «Искусство каллиграфии».

С 09:00 до 12:00 на первом этаже Музея болгарской цивилизации будет работать интерактивная площадка «История письменности», где посетителям покажут, как изготавливались средневековые чернила, и познакомят с основами арабской каллиграфии.

С 09:00 до 14:00 гости смогут увидеть соревнования по национальной борьбе «көрәш».

В 10:15 на территории архитектурного комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница» пройдет коллективный намаз «Тауба», посвященный покаянию.

В течение дня будут открыты все музейные объекты, а также развернется выставка-продажа изделий народных художественных промыслов Татарстана.