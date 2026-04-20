«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

Организаторы «КазаньФорума» на пресс-конференции в Москве рассказали о подготовке мероприятия. Оно пройдет в Казани с 12 по 17 мая с участием представителей 93 стран. Минуллина рассказала о растущем интересе участников из стран Африки и новинках этого года.





Фото: скриншот видео

«Никогда прежде не было такого ажиотажа со стороны стран Африки»

Остается меньше месяца до старта «КазаньФорума» – главной площадки экономического взаимодействия России со странами исламского мира. Ранее прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению события во главе с зампредседателем российского Правительства Марата Хуснуллина. Сегодня же организаторы, включая главу Агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину, рассказали о предстоящем форуме во время московской пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

На «КазаньФорум» в этом году зарегистрировались участники из 93 стран и 61 региона РФ.

«Большие делегации из Турции, Индонезии и Малайзии. Видим очень высокую заинтересованность стран СНГ. У них всегда была большая представленность, но в этом году они ее усиливают. Страны Африки – никогда не было такого ажиотажа со стороны стран Африки, как в этом году», – рассказала Минуллина.

Фото: скриншот видео

«КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая, но деловая программа рассчитана на три дня, ее площадкой станет Международный выставочный центр «Казань Экспо». Поскольку ядром форума традиционно остается экономика, на первом плане будут события, связанные с исламскими финансами и индустрией халяль.

Пленарное заседание запланировано на вторую половину дня 15 мая. Его тема звучит как «От точек на карте к точкам роста: объединение технологических и финансовых инициатив».

«Долго добивались, чтобы «КазаньФорум» стал местом встреч высокого уровня»

Помимо событий, связанных с экономикой, на «КазаньФоруме» состоятся переговоры между представителями стран-участниц по разным вопросам. Например, три межправительственные комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и такими государствами, как Индонезия, Нигерия и Мали. Также три встречи сопредседателей Межправкомиссий между Россией и такими странами, как Туркменистан, Киргизия и Палестина. Пройдет заседание Российско-Малайзийской рабочей группы по туризму.

«Мы долго добивались того, чтобы площадка стала не только бизнес-объединением, но и местом встреч высокого уровня. Сейчас эта задача выполнена», – сказала Минуллина и добавила, что задачу ставил председатель оргкомитета Марат Хуснуллин.

На полях форума организуют 10 двусторонних конференций между РФ и Индонезией, Малайзией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Пакистаном, Оманом, Сьерра-Леоне, Эфиопией, Ганой и Демократической Республикой Конго.

Поскольку 2026 год для Казани проходит под званием культурной столицы исламского мира, второй год подряд на форуме проведут съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Новое здание театра им. Г. Камала станет местом проведения съезда 14 мая. Талия Минуллина уверена, что через культуру участники станут ближе и в экономическом плане.

Международная выставка инвестпроектов из России и стран СНГ станет новинкой этого года

«Мы назвали выставку международной, но на самом деле там активно участвуют Россия и страны СНГ. Это порядка 5 тыс. квадратных метров. На сегодня отобрано уже 200 проектов от 1 млрд рублей с конкретными условиями», – пояснила Минуллина.

Это проекты в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство и продовольствие, логистика и транспорт, цифровые технологии и IT, культура и креативные индустрии, туризм, спорт и развлечения, среда для жизни.

«Это конкретно сформулированные предложения, потому что если наш бизнес не готов к переговорам и просто ходит знакомиться на форум, то, конечно, результат оставляет желать лучшего. А если есть конкретные предложения, упакованные, переведенные на иностранные языки, которые мы можем предложить нашим коллегам, то это совсем другое качество мероприятия. Мы большие надежды возлагаем на эту выставку», – отметила глава АИРа.

Международная выставка недвижимости будет состоять из 31 стенда. Участники события проведут пленарное заседание по теме искусственного интеллекта (ИИ) в строительной отрасли.

Выставку крупногабаритной техники Талия Минуллина назвала мощнейшим каналом продаж. Участниками станут экспортно ориентированные компании, в том числе из КАМАЗ, «Соллерс», Казанский вертолетный завод.

Традиционно в Агропромышленном парке «Казань» пройдет Международная торговая ярмарка Kazan Halal Market. Участники из девяти стран привезут свою продукцию на продажу, в том числе из Иордании, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ. Минуллина отметила, что здесь речь идет про розничные продажи. Вход для всех желающих будет свободный.

Большой конный праздник на ипподроме, фестиваль благопристойной моды и турнир молодых поваров

Впервые на «КазаньФоруме» пройдут конные скачки и чемпионат жокеев.

«Вы знаете, что скачки очень популярны в отдельных исламских странах. Сегодня у нас уже есть список жокеев, которые зарегистрированы. Девять призов среди разных пород лошадей. Это будет большой праздник и для гостей города, и для местного населения», – рассказала Минуллина.

Скачки и чемпионат пройдут в субботу, 16 мая, на Казанском ипподроме со свободным входом по регистрации. Минуллина считает, что событие поможет продолжить деловые контакты, которые будут налажены на форуме, в неформальной обстановке.

Фестиваль благопристойной моды проведут в КРК «Пирамида» 13 мая. Вход будет по пригласительным. Дизайнеры из России, Индонезии, Малайзии, Марокко, Туркменистана, Узбекистана и Пакистана покажут свои работы.

Международный турнир молодых поваров состоится в «Казань Экспо» с 13 по 15 мая. «Через кулинарию можно налаживать бизнес-связи. Не секрет, что многие деловые переговоры проходят в формате ресторанов», – сказала Минуллина.

На турнире будут готовить кухни мира разных стран, в том числе Турции, Малайзии, Индонезии, Ливана.

Как «КазаньФорум» отражается на товарообороте России со странами исламского мира

«К Татарстану большое доверие. Мы стараемся его оправдать. Рустам Нургалиевич Минниханов возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». Оно 20-летие отмечает в этом году, будет интересное большое заседание на эту тему. Те теплые контакты, которые Татарстан имеет с исламским миром, тоже работают на нашу страну, чтобы этот форум состоялся как эффективный. Именно для роста товарооборота России и исламских стран», – сказала Минуллина в конце выступления.

О том, что форум вносит значительный вклад в рост товарооборота между Россией и государствами исламского мира, сказала врио директора Департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития РФ Халимат Будунова. Она приняла участие в этой же пресс-конференции по видеосвязи.

«У нас растет торговля благодаря как раз этому форуму, растет двусторонняя торговля с исламским миром. Доля с 2021 года выросла с 14% до 25% в 2025 году. На сегодняшний момент товарооборот со странами исламского мира составляет $174 млрд. По итогам прошлого года по сравнению с 2024-м видим рост на 6%», – сообщила Будунова.