В рамках «КазаньФорума» впервые состоится Международная выставка инвестпроектов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на «КазаньФоруме» впервые пройдет Международная выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов. Более 200 готовых инвестиционных решений из разных регионов России с 13 по 15 мая будут представлены в кластере С МВЦ «Казань Экспо», сообщает пресс-служба форума.

Под выставку отведена площадь в почти 1800 кв. метров. Представленные здесь экспозиции будет посвящены таким сферам, как промышленность, сельское хозяйство и продовольствие, туризм, спорт, развлечения, среда для жизни, культура и креативная индустрия, цифровые технологии и ИТ, логистика и транспорт.

Гости форума смогут ознакомиться не только с региональными проектами, но и с предложениями отдельных компаний. Татарстан окажется представлен районными инфраструктурными инвестпроектами.

Организаторы рассчитывают, что выставка станет отличной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей инвестпроектов, органов государственной власти и бизнес-сообщества. Участники смогут бесплатно презентовать свои идеи и провести переговоры и консультации с частными инвесторами, правительственными органами, международными фондами и финансовыми институтами.

«„КазаньФорум“ – уникальный случай, потому что на одной площадке можно найти инвесторов из многих стран мира! Главное для участников со стороны бизнеса – быть готовым к разговору: это значит иметь четкую переговорную позицию с понятными условиями входа и выхода для партнеров финансовых, технологических и других», – заметила член федерального оргкомитета, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Очевидно, что выставка позволит предпринимателям получить обратную связь от отраслевых профессионалов и доработать инвестиционные предложения. Кстати, все предлагаемые проекты могут быть реализованы с использованием механизмов исламского финансирования», – добавила она.

Отбор претендентов для участия в выставке находится уже на финальной стадии. Свое участие подтвердили представители Республики Бурятия, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Кемеровской, Курской, Пензенской, Псковской, Саратовской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов.

Полный каталог инвестпроектов доступен по ссылке. Заявить инвестиционный проект на выставку можно по электронной почте: info@kazanforum.ru.

Оператором по подготовке и проведению форума выступает фонд «Росконгресс», исполнительной дирекцией оператора является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».