Для «КазаньФорума» отобрали 650 волонтеров из России и других стран

Формирование команды волонтеров XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» завершилось 20 апреля. Всего поступило 1223 заявки, по итогам отбора в состав команды вошли 580 волонтеров из Казани и еще 70 – из других регионов России. С 10 мая они начнут работать на площадках форума, а также в пунктах прибытия и отъезда участников.

Волонтеров традиционно распределят по нескольким направлениям: они будут задействованы в официальной программе форума, работать атташе и обеспечивать сервисные функции. При отборе ключевыми критериями стали знание иностранных языков и деловой этикет.

Благодаря сотрудничеству с вузами удалось сформировать команду студентов с широким языковым набором – помимо английского, французского и арабского, участники владеют турецким, туркменским, хинди, фарси и пушту.

В этом году расширилась и география волонтерского корпуса. Самую большую группу составят представители России – 609 человек. Также в команду вошли 12 волонтеров из Туркменистана, 9 – из Индии, 8 – из Казахстана, по два – из Египта и Узбекистана, и по одному – из Беларуси, Ливана, Кыргызстана, Палестины, Ирака, Ирана, Сьерре-Леоне и Сирии.

Подготовка волонтеров пройдет в три этапа. Сначала они пройдут общий ориентационный тренинг, где познакомятся с особенностями форума, его участниками и организаторами, узнают о почетных гостях, национальных и религиозных особенностях, а также освоят основы делового этикета и взаимодействия с представителями стран Организации исламского сотрудничества.

Затем последует функциональное обучение с детальным разбором обязанностей и задач на конкретных позициях. Завершающим этапом станет обучение на объектах проведения форума, где волонтеры изучат инфраструктуру площадок, зонирование, режим работы, правила пребывания и требования безопасности.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что международная команда из 650 волонтеров из российских регионов и дружественных стран станет отражением межкультурного диалога, лежащего в основе форума. По его словам, участники, владеющие восемью иностранными языками, будут не просто помощниками, а культурными представителями.

Он подчеркнул, что участие в добровольческой деятельности на мероприятиях такого уровня помогает молодежи развивать профессиональные навыки, формировать гражданскую позицию, чувство ответственности и патриотизма, а также учиться межкультурному взаимодействию.

Кадыров добавил, что благодаря многоэтапной подготовке волонтеры обеспечат высокий уровень гостеприимства и профессионализма при работе с представителями исламского мира. Он также напомнил, что поддержка добровольчества входит в число задач национального проекта «Молодежь и дети».

Регистрация на участие в форуме продолжается до 30 апреля 2026 года на официальном сайте. Там же доступна полная программа мероприятия.

Оператором подготовки и проведения форума выступает Фонд Росконгресс, исполнительной дирекцией является АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».