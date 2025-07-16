«Чак-чак для защитников»: художник из Нижнекамска посвятил картину волонтеру СВО

Заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин посвятил одну из своих новых работ волонтерам, помогающим участникам специальной военной операции. Картина называется «Чак-чак для защитников» (холст, масло, 75×100 см) и написана в 2024 году.

На полотне – образ одной из самых активных добровольцев Нижнекамского района, жительницы села Верхние Челны Изалии Хайруллиной.

«Очень трогательно видеть, как старшее поколение искренне и со старанием помогает нашим защитникам. Это настоящая материнская и отеческая забота. На картине изображена Хайруллина Изалия Габдулхаевна – одна из самых активных волонтеров района», – рассказал «Татар-информу» Ильдус Муртазин.

Изалия Хайруллина родилась в 1955 году, окончила школу с отличием, затем Мензелинское педучилище, позже – Набережночелнинский педагогический институт. Более 35 лет отдала педагогике, последние годы совмещала преподавание с должностью замдиректора по воспитательной работе. Заслуженный учитель РСФСР, мама троих детей, активная участница сельской жизни.

Сегодня она – один из волонтеров штаба «Игелек», который базируется в детском саду «Алтынчэч» села Верхние Челны. Руководит штабом Гульнур Зиатдинова. С начала мобилизации добровольцы собирают гуманитарную помощь, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети.

С апреля 2023 года волонтеры изготовили около 3000 окопных свечей и 130 маскировочных сетей. Жители села активно участвуют в сборе средств и материалов. Гуманитарные грузы отправляются через пункты сбора «Добрые сердца» и «Вместе мы можем больше» в Нижнекамске, а также с бойцами, уходящими на передовую после отпуска.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильдус Муртазин написал портрет мастера, который разработал печи для участников СВО, и изобразил Римму Курбанову, которая помогает фронту. Также мастер кисти запечатлел бойца спецоперации и волонтера Фидаиля Зарипова и одну из самых активных юнармейцев Нижнекамска Алину Ремеслову.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.