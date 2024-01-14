«Своих не бросаем»: художник Ильдус Муртазин написал портрет волонтера и бойца СВО

Фотография картины представлена художником Ильдусом Муртазиным

Заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин продолжил серию картин о героях нашего времени. Свое новое полотно «Своих не бросаем» мастер кисти посвятил бойцу спецоперации, волонтеру Фидаилю Зарипову. Картина сейчас экспонируется на выставке в картинной галерее Набережных Челнов.

«Идея появилась летом 2022 года, когда смотрел сюжеты о гуманитарной помощи — о том, что на все, что подвозилось к передовой, охотились ВСУ. Работа опасная и благородная. Но главное, что я хотел показать, что наши граждане не остаются равнодушными и помогают, собирая целые машины с коробками гуманитарной помощи», — рассказал собеседник агентства.

На первом плане картины изображены коробки с флагами Нижнекамска и Татарстана и надпись «Своих не бросаем».

Предварительный эскиз был сделан ещё в 2022 году. Работа над картиной откладывалась из-за того, что водители были все время в рейсах.

«Советовался в „Боевом братстве“ Нижнекамска, кого лучше изобразить. Позировать не очень-то хотели. Я отношусь к этому с пониманием, они занимаются очень важным делом. В процессе работы над сюжетом о доставке гуманитарного груза остановился взгляд на одной из коробок с надписью „Своих не бросаем“. Так картину и назвал. Спасибо Фидаилю Фаиловичу, что согласился позировать, к тому же он не просто человек, который возит гуманитарную помощь, но и сам участвовал как доброволец в СВО. Он дал мне посмотреть фото и видео с рейсов. Сердце сжималось при взгляде на здания и сооружения. Не могут оставить равнодушным огромные стволы деревьев, сломанные изуверской силой в разных местах. Еще раз хочу поблагодарить всех сограждан, которые не остаются в стороне», — поделился эмоциями художник.

Герой картины Фидаиль Зарипов родился в 1980 году. Учился в первой гимназии Нижнекамска. В 1999 году проходил службу на северном Кавказе, участвовал в боевых действиях. С 2000 года принимает активное участие в патриотическом воспитании молодежи Нижнекамска. Состоит в общественных организациях «Боевое Братство Нижнекамска», «Союз добровольцев Донбасса» в Нижнекамске, в НКО РОВПО по РТ «Защитник».

Фидаиль Зарипов в июле 2022 поступил на военную службу добровольцем. С сентября по декабрь принимал участие в боевых действиях на Угледарском направлении в составе добровольческого отряда «Барс-23». В конце декабря по окончании контракта вернулся в Нижнекамск.

В январе 2023 года вместе с членами организации «Союз добровольцев Донбасса» и «Боевого Братства Нижнекамска» начал доставку гуманитарных грузов в зону СВО. Сейчас доставляет грузы со своей командой. В период участия в спецоперации награждён медалями «За воинскую доблесть» 4-й степени и «Крестом Добровольца». Возит грузы от Херсона и до Луганска по всем направлениям, вплоть до линии соприкосновения с ВСУ.

В прошлом году Ильдус Муртазин написал портрет мастера Александра Реброва, который разработал и собрал печи для военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации.

«Еще хочу написать картины, где женщины шьют носки и варят еду. Эта забота очень трогательна. Через изобразительное искусство я хочу показать образы нашего настоящего народа. Чтобы глядя на мои картины, появилась уверенность в наших людях», — заключил художник.