Огонь в сердцах: нижнекамский художник Ильдус Муртазин изобразил юного волонтера СВО

Ко Дню молодежи заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин представил новую картину под названием «Юнармия. Огонь в сердцах!» (75×100 см). Главной героиней полотна стала Алина Ремеслова – один из самых активных юнармейцев и волонтеров Нижнекамска.

По словам автора, в своей работе он постарался передать восхищение молодым поколением, чье чувство ответственности и патриотизма вызывает надежду и уверенность в завтрашнем дне.

Картина войдет в авторскую экспозицию и будет представлена на выставках, в том числе в Госсовете Татарстана, где в конце августа планируется персональная выставка художника.

В музее 27-й школы Нижнекамска, где собрана большая коллекция экспонатов с передовой, разместят качественную репродукцию работы.

Музей хранит предметы, переданные участниками специальной военной операции: элементы амуниции, трофейные дроны, снаряжение. Один из залов посвящен волонтерской и юнармейской деятельности.

Здесь размещена копия боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, переданная во время открытия музея 6 февраля 2025 года.

Как рассказал начальник штаба ВВПОД «Юнармия» Нижнекамского района Ильнар Камалов, юнармейцы активно участвуют в патриотической и волонтерской деятельности: изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, плетут браслеты для выживания, помогают пожилым людям, проводят спортивные и мемориальные акции.

Музей открыт для всех желающих, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята участвуют в военно-спортивных соревнованиях, организуют мероприятия по высадке деревьев в память о погибших и активно включаются в городские инициативы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильдус Муртазин написал портрет мастера, который разработал печи для участников СВО, и изобразил Римму Курбанову, которая помогает фронту.

Ранее мастер кисти запечатлел бойца спецоперации и волонтера Фидаиля Зарипова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (к началу весны 2025 года – прим. Т-и)», – заметил он.