«Сохрани!»: заслуженный художник РТ Ильдус Муртазин написал портрет волонтера

Заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин продолжил серию картин о лучших волонтерах Нижнекамска. Новая работа под названием «Сохрани!» посвящена Римме Курбановой, рассказал живописец «Татар-информу».

Во время написания портрета волонтерка сказала художнику: «Мы все думаем об одном и том же, когда плетем маскировочные сети. Живем с надеждой, что они спасут жизни и здоровье наших ребят, наших защитников».

«На картине в ее глазах вера в лучшее, она как будто перенеслась на передовую, где старательно связанные сети надежно замаскировали опорный пункт», — заметил Ильдус Муртазин.

На Римму Курбанову художник вышел по рекомендации руководителя пункта сбора гуманитарной помощи в Нижнекамске Ларисы Орловой.

«Римма Сахипгараевна — одна из самых лучших и самых активных помощниц. Это воплощение образа нашего народа в самых лучших проявлениях. Те ценности, которые надо популяризировать и поддерживать. Пытаюсь средствами живописи обратить на них внимание», — рассказал о своих работах Ильдус Муртазин. Ранее он изобразил бойца спецоперации и волонтера Фидаиля Зарипова.

Новая героиня полотна Римма Курбанова родилась в Лениногорском районе, в селе Каркали. В Нижнекамске живет с 1970 года, училась в школе №3. Окончила нефтехимический техникум по специальности «техник-технолог». Работала на объединении НКНХ. Римма активно занимается общественной деятельностью — председатель совета дома. Воспитала сына. Дамир Курбанов — мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по пожарно-спасательному спорту. Имеет почетную грамоту от Президента России Владимира Путина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильдус Муртазин написал портрет мастера, который разработал печи для участников специальной военной операции.