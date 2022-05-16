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Экономика
16 мая 2022  09:23

Российские активы Renault перейдут в собственность государства

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После ухода группы Renault все ее российские активы перейдут в собственность государства и правительства Москвы, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП НАМИ», - сообщили в министерстве.

Таким образом, доли в активах распределятся следующим образом:

  • 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть Правительство Москвы;
  • 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП НАМИ;
  • оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит ГК «Ростех».

Проводить сервисное обслуживание машин Renault в России будет «АвтоВАЗ», он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах.
 

#автомобили
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