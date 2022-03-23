Французская компания Renault решила приостановить деятельность в России. Соответствующее решение принял совет директоров, сообщает пресс-служба корпорации.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве приостанавливается с сегодняшнего дня», — пояснили в компании.

«Что касается доли в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает возможные варианты, принимая во внимание текущую обстановку, действуя ответственно по отношению к своим 45 тыс. сотрудникам в России», — уточнили в корпорации.

Renault принадлежит 68% АвтоВАЗа, оставшиеся 32% находятся в собственности госкорпорации «Ростех». Представитель АвтоВАЗа отказался комментировать ситуацию, отмечает РБК.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Renault рассматривает разные варианты сокращения присутствия в РФ. Автопроизводитель приступил к этому процессу после выступления Президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи в парламенте Франции.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.