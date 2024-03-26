Бортников о теракте в «Крокусе»: Показания задержанных подтверждают украинский след

Политическая подоплека и украинский след в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» присутствуют. Об этом в в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сказал директор ФСБ Александр Бортников. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует и одни исламисты подготовить такую акцию не смогли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский. Об этом Президент сказал и соответствующие указания и поручения дал. В этом направлении мы активно работаем сейчас. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это», – заявил Бортников.

Он отметил, что службы сейчас будут дальше дорабатывать информацию, которая должна показать, реально ли присутствие и участие киевского режима или нет.

«Но во всяком случае пока есть все основания говорить, что это именно так. Поскольку сами бандиты намеревались уйти за границу именно на территорию Украины.По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали», – резюмировал глава ФСБ.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 139 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам сказал Президент Владимир Путин. Глава государства также доложил, что были задержаны 11 человек, в том числе все четверо непосредственных участников теракта.

Ранее Бортников сообщал, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему и спецслужбы Украины. Он отметил, что террористы намеревались уйти на украинскую территорию – их там ждали и хотели встретить как героев.