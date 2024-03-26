Бортников: Террористов из «Крокуса» на той стороне хотели встретить как героев

Террористый, устроившие стрельбу в подмосковном «Крокус Сити Холле», намеревались уйти на украинскую территорию – их там ждали и хотели встретить как героев. Об этом в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным сказал директор ФСБ Александр Бортников. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Бандиты намеревались уйти за границу, именно на территорию Украины. По нашей предварительной оперативной информации, их там ждали. Готовили «окошко». Но сейчас эта информация дорабатывается, естественно. Не хочу быть голословным, говорить непроверенную либо эмоциональную информацию, на ней основаться. Нужно говорить о фактах – будем руководствоваться фактами в дальнейшей работе», – сказал глава ФСБ.

Он отметил, что сейчас очень многое делается для того, чтобы в ходе дальнейшей оперативно-розыскной деятельности выявить всех участников этой бойни как на территории РФ, так и за рубежом.

«Все наши оперативные подразделения активным образом этой работой занимаются, в том числе и с партнерскими спецслужбами дружественных государств», – сказал Бортников.

На вопрос Зарубина о том, что был ли расчет заказчиков в том, чтобы террористы не попались живыми в руки российских силовиков, глава ФСБ отметил: «Раз они, извините, делали ноги, значит, они всё-таки намеревались уйти. Открою уж небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев».

Ранее Бортников сообщал, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему и спецслужбы Украины.