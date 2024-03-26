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Бортников: теракт в «Крокусе» готовили исламисты при содействии Украины
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикалы-исламисты, а способствовали всему и спецслужбы Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, ведомство предварительно получило информацию об ангажированности Киева в причастности к теракту в Подмосковье.
«Нам известно, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока», – сообщил Бортников.
Он также добавил, что террористическая угроза в РФ сохраняется.
«Теракт в "Крокусе" нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в обществе в России», – заявил директор ФСБ.
Сейчас ведомство вместе с партнерскими спецслужбами дружественных стран занимается выявлением всех участников теракта.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером пятницы, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Ранения получили 182 человека.
На данный момент восемь из одиннадцати задержанных фигурантов дела о теракте арестованы по решению Басманного суда Москвы на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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