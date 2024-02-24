«Большая семерка» собирается принудить Россию компенсировать убытки Украине

Страны «Большой семерки» намерены принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов Центрального банка РФ, их правительствам поручено выработать меры по реализации такой меры. Об этом сказано в заявлении лидеров «Группы семи».

«Мы полны решимости обеспечить полную подотчетность и поддерживаем Украину в получении компенсации <…>. Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — цитирует это заявление ТАСС.

Соответственно, теперь правительства государств G7 должны к следующему саммиту представить обновленную информацию «обо всех возможных направлениях, по которым замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом».

Заявление принято по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством Премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая сегодня посетила Киев. В нем также подчеркивается, что контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть будет ужесточаться.

Ранее Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). При этом в США признали, что столкнулись с трудностями в стремлении конфисковать замороженные средства. В свою очередь банки призвали власти Великобритании установить правовые нормы для конфискации активов РФ.